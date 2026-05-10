Natalia Lafourcade presenta a su bebé en su primer Día de las Madres: ‘Pensaba que no me tocaría’

Natalia Lafourcade presenta a su bebé en su primer Día de las Madres

Natalia Lafourcade se convirtió en mamá en diciembre del 2025 con el nacimiento de su primer bebé, una noticia que compartió con emoción. Meses después, la famosa celebra por primera vez el Día de las Madres como la que dio vida.

Natalia Lafourcade comparte emotivo mensaje en su primer Día de las Madres

A través de su cuenta de Instagram, Natalia Lafourcade ofreció una reflexión profunda sobre la maternidad e incluyó fotos junto a su bebé. "Morir y nacer de nuevo siendo MADRE. Yo pensaba que no me tocaría nunca celebrar este día siendo mamá“, confesó ella.

Natalia Lafourcade presenta a su bebé en su primer Día de las Madres ı Foto: Instagram

La mujer envió un mensaje “a todas las madres”, incluyendo a la suya y a la madre naturaleza, pues asegura que "vive en nosotras mujeres que damos vida“.

"Que nuestro día se celebre todos los días de nuestra existencia porque ser madre es algo hermoso, potente, confortador, y difícil“, se sinceró.

La mujer admitió que si bien vivir la maternidad es “una montaña rusa de cosas que se sienten”, disfruta plenamente “sentirse empoderada y conectada con su cachorro”.

"La alegría más infinita y también la revolución más potente de mi ser entero. Estos meses he aprendido tantas cosas y todo lo que falta. Imagino que existe una evolución particular en la maternidad y sus matices“, reflexionó.

Natalia Lafourcade presenta a su bebé en su primer Día de las Madres ı Foto: Instagram

Lafourcade también destacó las distintas realidades de las mujeres que se convierten en mamá. "Cada madre vivimos una historia diferente y al final todas vivimos cosas similares. Ser madre es el acto de amor más grande que puede haber“, declaró.

"Doy gracias a Dios que estamos aquí vivos y bien, mi grandioso hijo mi palomita de maíz y yo aquí recién nacida MADRE. Que viva nuestro día de mujeres Madres todos los días de nuestra existencia. Las amo“, finalizó con su mensaje.

En la publicación, la cantante publicó una serie de fotos acompañada de su bebé y su pareja, donde han compartido momentos de intimidad y felicidad por el nacimiento de su primer hijo. De este modo, ha mostrado a sus fans un poco de su nueva vida al abrazar la maternidad.

Además, Natalia Lafourcade decidió mostrar al público a su bebé por primera vez, con varias fotos en las que dejó ver el rostro del pequeño en diversas situaciones. Actualmente, el pequeño tiene 5 meses de haber nacido.

El posteo en Instagram causó emoción en redes sociales, al tratarse de la primera vez que la cantante deja ver el rostro de su bebé, así como por el emotivo mensaje que realizó por el Día de las Madres.