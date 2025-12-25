Natalia Lafourcarde ya es mamá, ¿cómo se llama su bebé y cuándo nació?

Natalia Lafourcade, una de las voces más queridas de la música mexicana, sorprendió recientemente al anunciar que se convirtió en madre por primera vez. La cantautora compartió la noticia con gran emoción a través de sus redes sociales.

La noticia ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes la han acompañado durante años en su viaje artístico y ahora celebran con ella este nuevo capítulo de su vida.

Además, fans e internautas también expresan su curiosidad por conocer cuál es el nombre del bebé de Natalia Lafourcade. Esto se sabe.

Natalia Lafourcarde ya es mamá

Con un emotivo post en redes sociales, Natalia Lafourcade, cantante y compositora, compartió que ya es mamá y presumió a su bebé.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto!“, inicia el mensaje de la intérprete que fue publicado en Instagram.

Natalia Lafourcade continuó expresando su cariño por su bebé y reveló que el pequeño nació a las 41 semanas de gestación. Además, aprovechó para desear a sus seguidores un bello fin de año.

“Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas“, finalizó la publicación que incluye varias fotografías en las que se aprecia a la cantante y a su pareja en diversos escenarios.

Del mismo modo, Natalia Lafourcade agregó una imagen donde aparece con una gran sonrisa cargando a su bebé en un fular, y luego una foto del día del parto mientras está amamantando al pequeño.

Natalia Lafourcarde es mamá ı Foto: IG natalialafourcade

¿Cómo se llama el bebé de Natalia Lafourcade y cuándo nació?

Natalia Lafourcade, intérprete de éxitos como “Hasta La Raíz”, “Nunca Es Suficiente”, “Un Pato” y “En El 2000”, anunció con gran emoción el nacimiento de su primer hijo, pero hasta ahora no ha revelado públicamente el nombre de su bebé.

Lo único que se sabe es que se trata de un niño y que nació alrededor del día 24 de noviembre. Es probable que en las próximas semanas la cantante y compositora brinde con sus seguidores más información sobre esta nueva etapa de su vida.

En redes sociales sus fans afirman que próximamente podríamos tener un nuevo álbum dedicado a su bebé o que profundice en su experiencia en la maternidad.