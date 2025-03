Natalia Lafourcade lanza el álbum 'Cancionera'.

La cantante, compositora y multiinstrumentista Natalia Lafourcade lanza el álbum de estudio Cancionera (Sony Music, 2025) el cual cuenta con la colaboración de Hermanos Gutiérrez, El David Aguilar, Israel Fernández, Diego del Morao, Gordon Hamilton y Soundwalk Collective. Coproducción de Adan Jodorowsky en una grabación realizada completamente en cinta analógica.

La ganadora de 23 premios Grammy (18 premios Grammy Latinos/5 Premios Grammy) traza un itinerario sonoro en que lo tradicional se entreteje con lo contemporáneo en un coloquio melódico-rítmico que tributa raíces tradicionales latinoamericanas en una exploración por nuevas rutas creativas. Producción que marca una nueva fase en su carrera a través de confesiones íntimas de su voz en compañía de la guitarra en propuesta de entrar a un cosmos armónico que dimensiona su trabajo musical.

“El proyecto surge de una necesidad creativa por explorar la dualidad de su ser artístico y encontrar en la música un espacio para la transformación. Cancionera no es sólo un álbum, sino un manifiesto que nos invita a redescubrir la maravilla, principio que da vida a su duodécimo disco. Con el tema principal del álbum, Natalia revela su alter ego artístico, el de cancionera de nacimiento: figuración que encarna la esencia de la música como puente entre lo entrañable y lo universal”, suscribe un comunicado de Sony Music.

“Soy cancionera, trovadora de espíritu errante, voz que viaja por la noche con un aire de misterio. Habito el crepúsculo, cantando para aquellos que encuentran en la música una manera de existir más allá de las convenciones. Esta representa la dualidad: luz y sombra, tradición y transgresión, dulzura y rebelión. Estas canciones cantan a La Cancionera que todos llevamos dentro. Me recuerda la importancia de caminar mi propia verdad”, ha dicho la intérprete de “Pajarito colibrí”.

“Natalia Lafourcade desbloquea su verdad con una nueva canción espiritual. Cancionera favorece una cálida sensación acústica con un arreglo austero, una reverencia a la era dorada de los boleros y la música folclórica latina, con delicados toques de piano, cuerdas e instrumentos de viento”, asiente la revista Rolling Stone.

Fonograma que conforman y subrayan las sonoridades que han definido su trayecto de más de 20 años. Sus raíces veracruzanas están presentes como una influencia viva que ha formado su sensibilidad musical. “La cultura veracruzana ha influido profundamente en la manera en que entiendo la música. En este nuevo álbum, esa influencia se manifiesta en los ritmos y la poesía de sus letras”, explica la vocalista del éxito “Llévame viento”.

Natalia Lafourcade. ı Foto: Cortesía Sony Music

“En este disco, fuimos aún más lejos que en De Todas las Flores. Tuvimos 18 músicos tocando junto con Natalia en un entorno en vivo. No hay trucos, no hay artificios de ningún tipo. Natalia es divertida, profunda, abraza el espíritu del punk, todo al mismo tiempo. Desde De Todas las Flores, siento que finalmente conoció su propia voz. Se ha conectado con una energía mística, espiritual. Es casi como magia”, comparte el coproductor Adan Jodorowsky.

Viaje musical en que Lafourcade está acompañada por talentosos artistas como Hermanos Gutiérrez, Israel Fernández, Diego del Morao, El David Aguilar y Gordon Hamilton, quienes enriquecen la obra con sus matices y texturas sonoras. Además, el trabajo de Soundwalk Collective aporta un diseño sonoro que complementa la profundidad del álbum, integrando sonidos naturales como parte del paisaje musical. El repertorio incluye composiciones originales y un par de reinterpretaciones de música tradicional mexicana que entablan un diálogo con la esencia del proyecto.

Natalia Lafourcade anunció las fechas de su Cancionera Tour, que comenzará el 23 de abril en México y continuará por Estados Unidos y Canadá. Durante la gira, la cantante y compositora presentará un nuevo show con arreglos íntimos, reinterpretando sus éxitos clásicos mientras presenta nuevas canciones.

“Desde hace un tiempo, he soñado con regresar al escenario de una manera diferente, tal vez de forma más íntima, más cerca de mi público. Mi deseo es compartir la intimidad que vivo con mis canciones en mi cuarto, en mi casa, en mi universo personal, o incluso en mi propia imaginación”, concluye la ganadora del Grammy 2023 por el álbum Todas las flores.

Algunas fechas de Cancionera Tour

Abril 26 - Auditorio CitiBanamex - Monterrey, MX

Abril 30 - Auditorio Josefa Ortiz - Querétaro, MX

Mayo 2 - Teatro Metropólitan - CDMX, MX (SOLD OUT)

Mayo 4 - Auditorio Telmex - Guadalajara, MX

Mayo 8 - Teatro Morelos - Toluca, MX

Mayo 10 - Audiorama el Trompo - Tijuana, MX

Mayo 15 - Auditorio CCU (BUAP) - Puebla, MX

Mayo 17 - Foro GNP - Mérida, MX

Mayo 30 - Margot and Bill Winspear Opera House - Dallas, TX

Mayo 30 - Margot and Bill Winspear Opera House - Dallas, TX

Junio 3 - McAllen Performing Arts Center - McAllen, TX (SOLD OUT)

Junio 5 - Austin City Limits Live at The Moody Theater - Austin, TX (SOLD OUT)

Junio 7 - The Hobby Center for the Performing Arts - Houston, TX (SOLD OUT)

Junio 8 - The Hobby Center for the Performing Arts - Houston, TX

Junio 10 - Paramount Theatre - Denver, CO

Junio 12 - Kauffman Center for the Performing Arts - Kansas City, MO

Junio 14 - Chicago Theatre - Chicago, IL (SOLD OUT)

Junio 15 - Chicago Theatre - Chicago, IL (SOLD OUT)

Junio 19 - NJPAC - North to Shore Festival - Newark, NJ

Junio 21 - The Shubert Theatre - Boston, MA

Junio 22 - The Shubert Theatre - Boston, MA

Junio 24 - The Met - Philadelphia, PA

Junio 26 - Montréal International Jazz Festival - Montreal, QC

Agosto 4 - Cap Roig Festival - Calella De Palafrugell, ES

Septiembre 9 - Auditorio Nacional - CDMX, MX

Septiembre 11 - Auditorio Nacional - CDMX, MX (SOLD OUT)

Septiembre 13 - The Smith Center - Las Vegas,