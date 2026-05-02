La vida de la Nobel Narges Mohammadi está en manos de Irán, dice el presidente del comité Nobel

Joergen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego, dijo el sábado que la vida de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, encarcelada, estaba en manos de las autoridades iraníes tras un “deterioro grave” de su salud, y pidió que fuera liberada para que su equipo médico la atienda.

Mohammadi fue trasladada de prisión al hospital el viernes tras un “deterioro catastrófico de su salud, incluyendo dos episodios de pérdida total de conciencia y una grave crisis cardíaca”, dijo una fundación dirigida por su familia.

La Fundación Narges Mohammadi afirmó que el traslado era una “necesidad inevitable después de que los médicos de la prisión determinaran que su estado no podía gestionarse in situ”.

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Mohammadi, que tiene más de 50 años, ganó el Premio Nobel de la Paz 2023 mientras estaba en prisión por su campaña para promover los derechos de las mujeres y abolir la pena de muerte en Irán. Su familia dijo que sufrió un infarto sospechoso a finales de marzo.

En una actualización del sábado, la fundación informó que seguía en un estado inestable recibiendo oxígeno. En este caso se solicitaba su traslado a un hospital de Teherán para realizar pruebas y tratamientos especializados.

Reuters no pudo confirmar de forma independiente su estado.

APELACIÓN A LAS AUTORIDADES IRANÍES

Las autoridades iraníes deben liberar a Narges Mohammadi para que pueda recibir tratamiento urgente de un equipo especializado, ya que su vida está en riesgo, dijo Joergen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego que otorga el Premio Nobel de la Paz.

Ella “está encarcelada únicamente por su labor pacífica en derechos humanos. Su vida está ahora en manos de las autoridades iraníes”, declaró a Reuters el sábado.

Mohammadi fue condenada a una nueva pena de prisión de 7 años y medio, según informó la fundación en febrero, semanas antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán. El comité Nobel de entonces pidió a Teherán que la liberara inmediatamente.

Fue arrestada en diciembre tras denunciar la muerte de un abogado, Khosrow Alikordi; la fiscal Hasan Hematifar dijo a los periodistas que ella había hecho comentarios provocadores en la ceremonia conmemorativa de Alikordi.

El viernes por la mañana, Narges Mohammadi se desmayó tras días de tensión arterial peligrosamente alta y náuseas severas, según informó la fundación. Tras varios episodios de vómitos, perdió el conocimiento y fue trasladada a la unidad médica de la prisión para recibir líquidos intravenosos de emergencia.

La activista, que ha sido sometida a tres procedimientos de angioplastia, se enfrenta a una amenaza “directa e inmediata” a su derecho a la vida, según su familia. “Solicitamos que se retiren inmediatamente todos los cargos y que todas las sentencias impuestas por su labor pacífica en derechos humanos sean anuladas incondicionalmente”.