László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2025 “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

László Krasznahorkai, junto con el autor australiano Gerald Murnane y la china Can Xue, era de los favoritos para ganar el Nobel de Literatura este año.

La Academia Sueca destacó que el autor “es un gran escritor épico” proveniente de un tradición centroeuropea que incluye a Kafka y Bernhard. “Se caracteriza por el absurdo y lo grotesco”, destacó la institución y añadió: “Pero tiene más recursos, y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y refinado”.

El jurado de este año del Nobel de Literatura estuvo confirmado por seis miembros de la Academia Sueca, Lo presidió Anders Olsson y también lo integran Ellen Matsson, Anne Swärd, Steve Sem-Sandberg, Anna-Karin Palm y Mats Malm.

¿Quién es László Krasznahorkai?

El autor László Krasznahorkai nació en 1954 en la pequeña ciudad de Gyula, al sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumania. Una zona rural remota similar es el escenario de su primera novela Sátántangó, publicada en 1985, que fue un éxito literario en Hungría y la obra que lo impulsó.

De acuerdo con la Academia Sueca, la novela retrata, “en términos poderosamente sugestivos, a un grupo de residentes desamparados en una granja colectiva abandonada en la campiña húngara justo antes de la caída del comunismo”.

La novela fue llevada al cine en una película en 1994 dirigida por Béla Tarr.

La crítica estadounidense Susan Sontag pronto coronó a Krasznahorkai como el “maestro del apocalipsis” de la literatura contemporánea, un juicio al que llegó después de haber leído el segundo libro del escritor, Az ellenállás melankóliája (La melancolía de la resistencia).

Otra de sus obras es Háború és háború, en la que Krasznahorkai traslada su atención más allá de las fronteras de su patria húngara con la historia del humilde archivista Korin, quien como acto final de su vida, decide viajar desde las afueras de Budapest a Nueva York para poder ocupar su lugar en el centro del mundo.

Por su parte, Herscht 07769 ha sido descrita como una gran novela alemana contemporánea por su precisión al retratar el malestar social del país. En igual medida, el protagonista principal, Herscht, es el arquetipo del niño crédulo y generoso, un santo tonto al estilo de Dostoyevsky, que reacciona con fuerza al darse cuenta de que, al igual que Voluska en La melancolía de la resistencia , ha depositado su confianza precisamente en los poderes que están detrás de los estragos en la ciudad.

“En Krasznahorkai, siempre hay espacio para lo impredecible, como queda plenamente demostrado en el desenlace de la novela”, ha destacado la institución que otorga el Nobel.

