Biblioteca Vasconcelos llega a sus 20 sin director, con goteras y anaqueles vacíos

No solamente esta área está vacía, sino que también el anaquel está dañado.

Cuando se inauguró oficialmente la Biblioteca Vasconcelos, el 16 de mayo de 2006, el entonces presidente Vicente Fox señaló que sería “una catedral de la lectura” y que “era una página brillante de la historia cultural de México en el siglo XX”. A 20 años de su apertura, dista mucho de ese propósito y llega sin director, con goteras, anaqueles vacíos que reflejan la falta de nuevas adquisiciones de libros, bancas dañadas, lámparas inservibles, mala conexión de WiFi, bebederos estropeados y conexiones deterioradas, constató ayer La Razón en un recorrido.

El Dato: LOS LIBROS más consultados en el inmueble ubicado en Buenavista son de matemáticas, aritmética, trigonometría, medicina, ingeniería, cocina y autismo.

Un mueble dañado y ı Foto: Adriana Góchez y SC

Hace dos semanas comenzaron las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la conservación integral del recinto; se instala nueva luminaria, pues después de las seis de la tarde el inmueble quedaba prácticamente a oscuras, y se han reparado en su totalidad los elevadores. Sin embargo, al caminar por el inmueble, es visible el abandono en el que ha estado por años, quedando muy lejos de lo que Sari Bermúdez, entonces presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), prometía: “Con esta obra se crea un nuevo paradigma de biblioteca pública, que incorpora avanzados sistemas bibliotecarios, tecnológicos y pedagógicos”.

1 millón 400 mil visitantes recibió el recinto en 2025

Trabajadores ponían luminarias y restauradores limpiaban la Mátrix Móvil, ayer. ı Foto: Adriana Góchez y SC

Hoy, no existe ni buena conexión a Internet, hay computadoras inservibles para consultar el catálogo y, prácticamente, los anaqueles destinados a la divulgación científica están vacíos, al igual que los de vida práctica; en el área de poesía mexicana, en tres anaqueles, el acervo apenas llega a los 31 ejemplares. Hay otras secciones que están semivacías.

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Un lavabo con fuga de agua ı Foto: Adriana Góchez y SC

“No se han hecho adquisiciones. Ése es otro problema. No quisieron comprar y se les están haciendo viejos. Tiene como unos seis años que no se compran. Muchos vienen por libros muy recientes y no hay. Son los que se compraron al principio y es lo que tenemos”, dijo a este diario un trabajador. La Biblioteca Vasconcelos abrió con 700 ejemplares y, de acuerdo con otro empleado, ahora llegan al millón y medio, a partir de compras y donaciones.

Trabajadores ponían luminarias y restauradores limpiaban la Mátrix Móvil, ayer. ı Foto: Adriana Góchez y SC

Las instalaciones también reflejan el deterioro acumulado por los años y la carencia de inversión. En el piso cuatro hay lámparas con cables dañados o están totalmente destruidas, existen bebederos inservibles; el lavabo de uno de los baños de mujeres tiene una fuga de agua; y la banca de una de las terrazas está incompleta.

Trabajadores ponían luminarias y restauradores limpiaban la Mátrix Móvil, ayer. ı Foto: Adriana Góchez y SC

Mientras que en el séptimo piso hay cuatro terrazas sin bancas y sólo están las huellas de que antes estuvieron; la sala ocho presenta goteras y, para evitar que se dañen las computadoras, se taparon con un hule negro y arriba se pusieron algunas jergas; la sala nueve también tiene filtraciones de agua; además, es la zona donde hay más estantes sin libros.

Una lámpara dañada ı Foto: Adriana Góchez y SC

“La han dejado caer. Ése ha sido el problema. Ayer (martes) que llovió, los pobres de limpieza andaban como locos poniendo cubetas, pues donde quiera había goteras. En una biblioteca no tiene que haber eso. Es por la falta de mantenimiento”, dijo un trabajador.

Una sala con goteras. ı Foto: Adriana Góchez y SC

Dicho problema persiste, a pesar de que ayer Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, informó en un comunicado que en 2025 se destinaron tres millones de pesos para el mantenimiento en domos de cristal, impermeabilización de azoteas y conservación de uniones estructurales. Además de que este 2026 se asignaron 9.3 millones de pesos adicionales para “remozamiento de espacios y mantenimiento de instalaciones eléctricas y sistemas de audio, con el objetivo de prevenir deterioros mayores y mantener condiciones adecuadas de seguridad, operación y visita”.

Banca incompleta en una terraza ı Foto: Adriana Góchez y SC

En el recorrido se observó que ya se realizan algunos trabajos, como la rehabilitación de la emblemática Mátrix Móvil, obra de Gabriel Orozco. Además de la colocación de luminarias en varios pisos.

“Tiene 15 días que empezaron a hacer los cambios. Tenía unos cinco años que no le hacían nada. Nada más lo elemental. Ya se arregló el software de las computadoras. Siento que nos están haciendo caso por lo del aniversario y porque se viene del Mundial, pues viene a visitarla mucho turista”, comentó uno de los empleados.

Trabajadores ponían luminarias y restauradores limpiaban la Mátrix Móvil, ayer. ı Foto: Adriana Góchez y SC

La biblioteca está con un encargado de despacho; esperan que pronto se anuncie al nuevo titular. Los festejos también se han detenido; de acuerdo con un trabajador, ya había un programa, pero se canceló.