La muerte de Pamela Marisa Melo, quien murió a los 32 años de edad, sorprendió a aquellos que conocían a la regiomontana por su trabajo como actriz y promotora cultural en el estado.

La noticia de la muerte de Pamela Marisa Melo fue informada por el actor y director Renán Moreno a través de redes sociales, donde compartió fotografías de la artista y confirmó su fallecimiento.

“Muere joven actriz de Monterrey, quien participó en varias puestas en escena, entre ellas ‘Dama de Horror’ y ‘Ana Frank’“, escribió el director de teatro en su cuenta de Instagram.

En la primera imagen podemos ver a la joven sobre el escenario en una puesta en escena donde lleva un pantalón azul grisáceo y una chamarra rosa. La segunda es una foto de estudio que pudo haber formado parte de su portafolio.

¿De qué murió Pamela Marisa?

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de la actriz y tampoco se ha difundido información adicional con respecto a las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Su última publicación fue un videos que muestra la grabación de una capsula para el Tec de Monterrey, lo que deja ver la versatilidad de la joven artista, quien participaba en una variedad de proyectos.

La joven participó en varias producciones teatrales en Monterrey, donde se consolidó como una figura reconocida en la escena cultural y de las artes escénicas. Entre los proyectos en los que trabajó destacan “Damas de Horror” y “Ana Frank”, entre obras que formaron parte de su trayectoria artística.

Pamela desarrolló una carrera enfocada en el teatro y la promoción cultural de Monterrey. Actuó en varias puestas en escena e impulsó proyectos dirigidos a fortalecer la difusión de las artes escénicas.

La actriz fue fundadora de Puro Teatro Mty, una plataforma digital enfocada en promover espectáculos teatrales y generar espacios para la difusión cultural en la ciudad.

Otro de sus proyectos fue Monterrey Acapella, iniciativa vinculada con actividades artísticas y culturales. En 2023, la joven obtuvo el Premio Estatal de la Juventud en la categoría Arte y Gestión Cultura por su trabajo en el ramo.

“Recibir este premio en Arte y Gestión Cultural es agradecer a generaciones pasadas que con sus diferentes acciones fuera mucho más sencillo para mí llegar hasta aquí”, declaró en ese entonces.

Si bien Pamela Marisa ejerció su carrera de Mercadotecnia, siempre estuvo “involucrada en la Comunidad Artística de Monterrey como cantante, actriz o bailarina”.9*8*