Inspector anuncia concierto masivo en la Arena CDMX con su ‘Misión: Ska Tour’

La agrupación liderada por Big Javy llevará la esencia del ska mexicano a la Arena CDMX.

La emblemática banda regiomontana Inspector, referente indiscutible del ska mexicano y una de las agrupaciones más queridas por el público en el país, llegará a la Ciudad de México el próximo 23 de mayo de 2026 a las 21:00 horas en la Arena CDMX con “Misión: Ska Tour”, un nuevo espectáculo de gran formato que promete convertirse en una de las presentaciones más importantes del año para los amantes del género.

"Misión: Ska Tour" marca el regreso de la banda a los recintos masivos de la capital. ı Foto: Cortesía del organizador

Con una trayectoria que inició en 1995, Inspector ha logrado consolidarse como uno de los máximos exponentes del ska en México, fusionando géneros como el rockabilly y el soul, y construyendo una conexión única con distintas generaciones que han crecido al ritmo de su música.

Para esta nueva gira, la agrupación presentará un show renovado que reunirá sus más grandes éxitos en una producción especialmente diseñada para ofrecer una experiencia mucho más poderosa y cercana con su público. “Misión: Ska Tour” no es únicamente un concierto, sino una experiencia que llevará a los asistentes a recorrer la esencia y evolución de la banda a través de una potente propuesta musical acompañada de una producción visual de alto nivel.

Inspector presentará su nueva producción visual y musical en un escenario de gran formato. ı Foto: Cortesía del organizador

La fecha en Ciudad de México se perfila como una de las más esperadas de la gira, donde la energía, la nostalgia y la fiesta se fusionarán en un mismo escenario, convirtiéndose en una cita imperdible para los fans y para la escena de espectáculos en la capital.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Superboletos.com y en las taquillas de la Arena CDMX.

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