Fin ciclo escolar 2026: Esto es lo que confirmó la SEP HOY

Hace unos días la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se adelantaría el cierre del ciclo escolar 2025-2026 por la onda de calor que se ha registrado en el país, y por la Copa Mundial de Fútbol.

Sin embargo, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se realizaría una revisión de la propuesta que se había planteado luego de que todos los titulares de las Secetrarías de Educación estatales tuvieran una reunión.

Después de que algunas familias, funcionarios públicos, políticos y organizaciones civiles emitieran opiniones en contra de la propuesta del fin del ciclo escolar, las autoridades educativas realizaron una nueva junta este 11 de mayo.

Estamos en #Sonora acompañando a nuestra presidenta, @Claudiashein, en su gira de trabajo.



Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar… pic.twitter.com/k2LvTU3p5Y — Mario Delgado (@mario_delgado) May 9, 2026

¿Se adelantó el fin del ciclo escolar?

Al ingresas a la página oficial de la SEP aparece la modificación al Calendario Escolar 2025-2026, y las consideraciones que se tomarán para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

En estos calendarios se puede apreciar que el fin del ciclo escolar en curso está programado para el día viernes 5 de junio, tal como se había planteado previamente antes de la revisión.

En cuando al inicio del próximo ciclo escolar, se toma a consideración que del lunes 17 al viernes 28 de agosto se tenga una etapa de fortalecimiento de aprendizajes, dando inicio al ciclo escolar el lunes 31 de agosto.

Modificación al calendario escolar 2025-2026 de la SEP. ı Foto: Captura de Pantalla

Asimismo, señala que esta modificación fue considerada con base en el acuerdo tomado por unanimidad en la LXVI Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el 7 de mayo del 2026.

Ante este cambio del calendario del ciclo escolar actual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también emitió su opinión, y pidió que se revise la propuesta debido a que esto impacta directamente “en las jornadas educativas de niñas, niños y adolescentes.”

La conclusión definitiva sobre la modificación del calendario escolar, es el único tema por el que se programó la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 de la SEP este 11 de mayo.

En caso de ser aprobado de manera unánime, el nuevo Calendario Escolar del ciclo escolar 2025-2026 debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación para tener validez jurídica.

Con información de Elizabeth Hernández, Claudia Arellano y Yulia Bonilla.

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