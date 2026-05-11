Sheinbaum presenta segunda edición de ‘México Canta por la paz y contra las adicciones’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la segunda edición de México Canta por la paz y contra las adicciones –que tiene el objetivo de enaltecer la música regional mexicana e impulsar narrativas distintas sin hacer apología de la violencia, desarrollar la producción musical en el país y reconocer a los mexicanos que viven en Estados Unidos– y cuyo registro es del 11 de mayo al 10 de junio, a través de la página mexicocanta.gob.mx, para jóvenes de 18 a 29 años, mexicanos y mexicoestadounidenses.

“Lo que queremos nosotros es que muchos cantantes nuevos, mexicanos, no se orienten hacia la apología de la violencia, sino que, a través de esquemas como este, México Canta, busquen otras narrativas, las narrativas más profundas de valores de México, desde el amor, el desamor hasta lo que nos mueve a los mexicanos y a las mexicanas. Ese es el primer objetivo de México Canta: orientar narrativas a través de este concurso, sin censurar, sino sencillamente promoviendo una visión distinta en la música de lo que estuvo asociado a la apología a la violencia”.

“Lo segundo, que es muy importante, es este Consejo Mexicano de la Música. Fíjense que muchísimos productores mexicanos se fueron a Estados Unidos a registrar su música, y ahí se desarrolla la producción y lo que queremos es que con este concurso y con la creación del Consejo Mexicano de la Música muchos productores de música se queden en México no solamente en Estados Unidos. La industria de la música genera muchísimos empleos, genera riqueza y genera nuevos talentos en nuestro país, queremos que el Consejo Mexicano de la Música –que es un Consejo abierto en donde participan muchísimos productores independientes– también genere el desarrollo de la producción musical en nuestro país. Y el tercero tiene que ver con una visión del reconocimiento de México y de los mexicanos en Estados Unidos que somos parte de una misma cultura”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, recordó que México Canta por la paz y contra las adicciones forma parte de la estrategia integral de Atención a las Causas y tiene como objetivo impulsar narrativas que no reproduzcan mensajes que normalicen la violencia o cualquier tipo de discriminación.

Resaltó que en la edición de 2025, se tuvieron más de 15 mil registros, más de 11 millones de visualizaciones en los 25 medios públicos que participaron en la transmisión. En la final se contabilizaron 222 mil 955 votos del público, que eligió como ganadores a Sergio Maya, de Hidalgo, y a Carmen María y Galia Siurob de Tijuana, Baja California.

Detalló que en la edición 2026, las y los jóvenes que deseen participar deberán de inscribir canciones que no hagan apología a la violencia en el género regional mexicano fusionado con otros estilos, interpretadas en español, inglés, espanglish o en lenguas originarias.

En la segunda etapa se seleccionarán, junto al Consejo Mexicano de la Música (CMM), a 14 semifinalistas: siete mexicoestadounidenses, que serán anunciados el 24 de julio, y siete mexicanos, el 31 de julio.

La tercera etapa consistirá en cuatro programas de televisión en vivo en los medios públicos, con votación 100 por ciento del público que elegirá a tres ganadores a un contrato discográfico.

Los siete artistas mexicoestadounidenses elegidos participarán en la semifinal Estados Unidos que se llevará a cabo el domingo 23 de agosto en el Million Dollar Theater de Los Ángeles. Asimismo, los siete seleccionados mexicanos llegarán a la semifinal México, que se realizará el domingo 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán, Sinaloa. En ambos eventos, se contará con la presencia de un artista invitado y el público elegirá a los finalistas. El domingo 6 de septiembre se realizará una recapitulación de los seis finalistas: tres mexicoestadounidenses y tres mexicanos, además de que se anunciará un participante más que será el mejor cuarto lugar de las dos semifinales.

La gran final será el domingo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde asistirá un artista invitado y se elegirán a tres ganadores por votación del público, quienes harán una presentación especial en Zócalo de la capital del país el martes 15 de septiembre, en la celebración de las fiestas patrias.

El ganador de la primera edición de México Canta por la paz y contra las adicciones, Sergio Maya, reconoció que esta iniciativa permite destacar que el país es cultura, tradición, arte, y unidad.

“Yo quiero compartir algo personal que me ha pasado con la canción de Quiero Soñar, que fue con la que gané el concurso de ‘México Canta’: Había muchos niños que me enviaban sus videos cantando: ‘A mi México, México, México’, y cantando esta canción, que habla de construir un México diferente a través del arte, a través de la cultura, de que como mexicanos nos demos la mano y que el amor sea capaz de unir los corazones”, expuso.

La cantautora Majo Aguilar señaló que México Canta por la paz y contra las adicciones es un concurso único en su tipo que abre el camino a nuevas generaciones con nuevas narrativas a través de la música, el amor y el respeto; por ello, invitó a las y los jóvenes a participar para contar sus historias y seguir soñando.

Por su parte, el cantautor Antonio Herrera, mejor conocido como Junior H, hizo un llamado a la juventud a creer en su talento y a participar en México Canta por la paz y contra las adicciones, ya que se necesitan nuevas voces y canciones que representen lo mejor de las nuevas generaciones.

El presidente del CMM, Miguel Trujillo, destacó que México Canta en su primera edición demostró que la música mexicana puede emocionar al mundo sin hacer apología a la violencia y reconoció a la Presidenta por abrir nuevos espacios para el talento joven de ambos países.

En la conferencia matutina, la cantautora Majo Aguilar y la ganadora de la edición 2025 Galia Siurob interpretaron la canción “Así Fue”, mientras que el cantautor Junior H, Brian Muñoz y el ganador Sergio Maya interpretaron la canción “Y Lloro”.

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FGR