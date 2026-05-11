CIDH reconoce apertura de México al diálogo participativo con víctimas y organizaciones civiles

Al presentar el informe de desapariciones en México, la Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para México, Andrea Pochak señaló que dicho informe reconoce la apertura del Estado mexicano para aportar información y participar en el escrutinio internacional.

“Todos los países de la región enfrentan desafíos en materia de derechos y democracia. México no es la excepción. Sin embargo, para la Comisión Interamericana, con 67 años de historia, hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros”.

Andrea Pochak, Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para México, presentó el informe de desapariciones en México, donde señaló que se reconoce la apertura del Estado mexicano para aportar información y participar en el escrutinio… pic.twitter.com/RK8fEmVnBF — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 11, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR