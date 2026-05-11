CIDH reconoce apertura de México al diálogo participativo con víctimas y organizaciones civiles

Al presentar el informe de desapariciones en México, la Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para México, Andrea Pochak señaló que dicho informe reconoce la apertura del Estado mexicano para aportar información y participar en el escrutinio internacional.
“Todos los países de la región enfrentan desafíos en materia de derechos y democracia. México no es la excepción. Sin embargo, para la Comisión Interamericana, con 67 años de historia, hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros”.
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