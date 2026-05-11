Sorteo Magno del Día de las Madres 2026 de Lotería Nacional registró venta récord

El Sorteo Magno de Lotería Nacional es celebrado año con año en honor a las madres mexicanas para reconocer su amor incondicional, acompañamiento y cuidado constante en cada etapa de la vida, y la edición de este año número 391 alcanzó ventas por más de 157 millones de pesos, superando el histórico registrado en comparación con otros sorteos alusivos a esta fecha en los últimos 10 años.

La venta de este Sorteo Magno 2026 dedicado al Día de las Madres registró una cifra récord de más de 157 millones de pesos, la más alta en comparación con los mismos sorteos dedicados a esta fecha en la última década (2017-2025) que tienen como promedio de venta 142.4 millones de pesos. Lo anterior refleja un incremento del 10.6% equivalente a 15.1 millones de pesos.

Es tradición de Lotería Nacional acompañar con un Sorteo Magno esta celebración considerada una de las más significativas y entrañables para las familias mexicanas, por este motivo se emite un billete que conmemora a las mamás, destacando la importancia de su entrega, fortaleza, su rol fundamental en cada familia y en el desarrollo de la sociedad.

Para el Sorteo Magno 391 se pusieron en circulación para su venta 3 millones 600 mil cachitos; se realizó la noche de ayer domingo 10 de mayo, repartió una bolsa de 236 millones de pesos en premios, y desde el Teatro de Lotería Nacional, sede de los sorteos tradicionales, se escucharon los números de los premios principales en voz de las y los Niños Gritones.

El Premio Mayor de 78 millones de pesos correspondió al billete No. 44404; la primera serie se distribuyó para su venta en Aguascalientes, Aguascalientes; la segunda serie fue dispuesta para su venta también en Aguascalientes, Aguascalientes, y la tercera serie se colocó en Puebla, Puebla.

El segundo premio de 7 millones 500 mil pesos correspondió al billete No. 23362, la primera serie se distribuyó para su venta la Ciudad de México; la segunda serie también se dispuso para su venta en la Ciudad de México, y la tercera serie se colocó para su distribución en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Los reintegros corresponden a los números 4 y 2.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en:

https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/magno/magno391.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí:

https://www.youtube.com/live/dcJEkUsHSFM?si=fbY9l5Ve0Sehqkmh

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FGR