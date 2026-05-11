Desapariciones en México ya son ‘prioridad nacional’: Segob; gobierno refuerza cooperación con CIDH

Presentación del informe de la CIDH sobre desapariciones en México, el 11 de mayo de 2026.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que la desaparición de personas es ya una “prioridad nacional” para la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desapariciones en México.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, afirmó que la mandataria federal instruyó a todas las instituciones del Estado a trabajar de manera coordinada para combatir este delito y atender a las víctimas.

“La Presidenta instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional, donde todas las instituciones del Gobierno de México cooperan para erradicar el delito y atender a las víctimas” Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos



Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación. ı Foto: Cuartoscuro

El funcionario sostuvo que las nuevas reformas y acciones impulsadas por el gobierno fueron construidas “escuchando las voces de las víctimas y de sus familias”.

“Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias”, expresó.

Presentan informe sobre desapariciones en México

A través de un comunicado conjunto entre la Segob y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se detalló que al presentar ante la CIDH la nueva ruta de atención y búsqueda que impulsa el Estado mexicano en coordinación con organismos internacionales, colectivos y familias de víctimas, que el gobierno busca fortalecer la cooperación internacional y consolidar mecanismos institucionales para atender una de las crisis más graves de derechos humanos en el país.

La exposición del informe estuvo encabezada por la comisionada y relatora para México de la CIDH, Andrea Viviana Pochak, quien conoció los avances de la estrategia federal, entre ellos la reforma legislativa de 2025 y la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa Martínez, defendió la necesidad de mantener una coordinación permanente entre autoridades y sociedad civil.

“Las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad civil” Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos



Gobierno ampliará la cooperación internacional

El Gobierno Federal también anunció que ampliará la cooperación con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para fortalecer capacidades institucionales en búsqueda e identificación humana.

Entre las acciones destacadas por el gobierno se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

Además, se contempla robustecer la Comisión Nacional de Búsqueda con más especialistas y equipamiento, así como obligar a las entidades federativas a contar con fiscalías especializadas en desaparición de personas y garantizar la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República (FGR).

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cehr