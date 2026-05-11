Aseguran túnel usado para huachicol e incautan más de 205 mil litros de hidrocarburo en Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en Nuevo León, un túnel con equipo de extracción que conectaba un inmueble contiguo con un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

El operativo derivó en el aseguramiento de aproximadamente 205 mil 418 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, costales de arena, herramientas para construcción, documentación diversa y un teléfono celular.

Ulises Lara detalló que agentes de la Agencia de Investigación Criminal localizaron la excavación tipo túnel dentro de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Petróleos Mexicanos, en el municipio de Santa Catarina. La inspección permitió identificar que la obra subterránea llegaba hasta un predio localizado sobre el antiguo camino a Villas de García.

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Ahí, las autoridades federales realizaron una diligencia de cateo y confirmaron la conexión entre el predio y el poliducto de 45 centímetros propiedad de Pemex. En el interior hallaron un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápida, una herramienta de roscado y una manguera de alta presión.

Lara López indicó que el lugar tenía oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores. La Fiscalía señaló que esos indicios forman parte de las investigaciones por delitos en materia de hidrocarburos desprendidas tras el hallazgo.

Como parte de la revisión, la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal localizó un contenedor metálico marítimo que ocultaba el acceso al túnel. Con ese hallazgo, las autoridades confirmaron el vínculo físico entre el predio cateado y las instalaciones de Pemex en Santa Catarina.

Elementos de la FGR, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Nuevo León participaron en el hallazgo de este predio, sin que hubiera detenidos al momento del cateo.

Tras el aseguramiento, la Fiscalía General de la República sostuvo que mantendrá el combate al robo de hidrocarburo en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por tratarse de una actividad que afecta la seguridad energética y el patrimonio nacional.

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JVR