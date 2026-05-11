PAN y PRI acusan al Gobierno Federal de improvisar por intento de acortar ciclo escolar

Las bancadas del PAN y del PRI en el Senado criticaron la intención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de reducir hasta cinco semanas el ciclo escolar y acusaron a la administración federal de actuar con improvisación y sin medir las consecuencias educativas y familiares que la medida podría provocar en millones de estudiantes del país.

Incluso, el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, exigió la renuncia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Calor ‘no es un argumento válido’: senador del PAN

El senador del PAN, Mario Vázquez Robles, sostuvo que la propuesta refleja una forma improvisada de gobernar y cuestionó las razones planteadas por la Federación, particularmente las altas temperaturas y la realización del Mundial de futbol.

“El gobierno solamente actúa con base en ocurrencias , sin ver todas las afectaciones que una medida de esta naturaleza pudiera hacer”, expresó el legislador por Chihuahua, quien además aseguró que el argumento climático no justifica la reducción del calendario escolar y advirtió que México aún enfrenta rezagos educativos derivados de la pandemia.

“Por supuesto que no es un argumento válido que haya calor en verano. Y el otro tema es que porque el Mundial, cuando solamente hay unos cuantos partidos en México. No justifican la disminución en cinco semanas de el ciclo escolar” Mario Vázquez Robles, senador del PAN



El senador advirtió que una disminución en el tiempo de clases agravaría el deterioro educativo en el país, en medio de una baja en la cobertura escolar y malos resultados académicos.

“Encontramos un cóctel de déficit educativo que no se va a reflejar hoy ni mañana ni pasado, pero que va a afectar a toda una generación en México”, afirmó.

Añadió que actualmente existen 1.5 millones menos de niñas y niños inscritos en primaria respecto a 2018, y señaló que la cobertura educativa en primaria cayó de 99 a 94 por ciento, mientras que en secundaria pasó de 97 a 93 por ciento.

También mencionó los resultados de la prueba PISA como reflejo del deterioro académico.

Vázquez alertó sobre el impacto que un periodo vacacional más largo tendría en las familias mexicanas, debido a la falta de infraestructura pública para actividades recreativas o formativas.

“Me preocupa por supuesto también la dinámica familiar en donde los niños no irán a la escuela y entonces habrá que buscarles actividades adicionales que no proporcionan, no hay una estructura de parte del Estado mexicano, fuerte, que permita que los niños puedan aprovechar el tiempo aún no estando en la escuela” Mario Vázquez Robles, senador del PAN



PRI pide la renuncia de Mario Delgado a la SEP

Por su parte, Añorve Baños acusó al titular de la SEP de priorizar las vacaciones por encima de la educación y consideró que el manejo del tema evidenció desorden dentro del Gobierno Federal.

“Mario Delgado debe de renunciar ya. No solo está haciendo el ridículo a nivel nacional, sino que está dañando el futuro educativo de millones de niñas y niños”, declaró el senador.

Añorve criticó que, tras el rechazo social a la propuesta, el Gobierno Federal intentara deslindarse de la decisión y responsabilizar a terceros.

“Se están echando la bolita en un proceso totalmente improvisado, desaseado y sin seriedad, donde los únicos que terminan perdiendo son los niños y la educación de México”, sostuvo.

El vicecoordinador del PRI también vinculó la polémica con otros señalamientos contra Mario Delgado y afirmó que la reducción del calendario escolar bajo argumentos como el calor y el futbol demuestra falta de seriedad en la política educativa.

¡Debe irse de inmediato!@mario_delgado tiene puros escándalos: Huachicol Fiscal, nexos con los hermanos Carmona y ahora este ridículo en educación que solo afecta a millones de alumnos. ¡Que se vaya! pic.twitter.com/7B3455GUT7 — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) May 11, 2026

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cehr