¿A partir de cuándo instalarán los nuevos medidores de la CFE?

Este año la CFE realizará cambios en los medidores de energía eléctrica, por lo que se pasará de medidores mecánicos a medidores digitales para poder contar con un registro del consumo más preciso.

Por medio de los medidores, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá tener una mejor herramienta para emitir las facturas correspondientes del consumo energético de las usuarias y usuarios en México.

Además de la instalación de nuevos medidores, la CFE tomará algunas acciones que forman parte del proyecto de innovaciones tecnológicas para promover el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.

🇲🇽💡 México avanza con energía propia.



En la CFE trabajamos para garantizar un sistema eléctrico más fuerte, limpio y confiable. pic.twitter.com/FDSgO3sOSj — CFEmx (@CFEmx) March 25, 2026

¿Cuándo se instalarán los nuevos medidores de la CFE?

De acuerdo con la información que brindó la CFE en enero, el cambio de los medidores mecánicos se dará tomando en cuenta criterios técnicos como la vida útil de estos, la disponibilidad de refacciones o las actualizaciones tecnológicas.

Precisaron que la mayor parte de los medidores que se encuentran instalados en los hogares ya son digitales, y el cambio gradual de los medidores antigüos no genera un costo adicional para las y los usuarios.

Esta innovación tecnológica será implementada con la finalidad de mejorar su precisión para registrar el consumo; así como para facilitar la interpretación en la lectura de este, para poder fortalecer la confiabilidad que se tiene en el servicio eléctrico.

Los nuevos medidores de la CFE cuentan con un protocolo Bluetooth para que este pueda ser conectado con un Asistente virtual de Smart Home, lo que permite que se pueda gestionar la información del consumo de energía eléctrica.

Nuevo medidor Bluetooth CFE ı Foto: CFE

Además de facilitar las lecturas del consumo eléctrico, también permite que los cortes y reconexiones a distancia estén disponibles durante las 24 horas del día, “incluso en medidores ubicados dentro de edificios o domicilios.”

La tecnología de la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI, por sus siglas en inglés) permite que el consumo de energía sea autosustentable, lo que representa una nueva alternativa más eficiente para la medición de este.

Debido a que estos cambios se realizarán de manera gradual durante el 2026, es necesario que se tome en cuenta que solamente los técnicos de la CFE serán quienes puedan asistir de manera personal a las viviendas para retirar los medidores antigüos para colocar los medidores con tecnología AMI.

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