Calendario de la SEP: Así era al arranque del ciclo y así quedó tras propuesta y debate | FECHAS

ANTES y DESPUÉS del calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025 - 2026, tras revisión encabezada por Mario Delgado.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), estableció un nuevo calendario para el ciclo escolar 2025 - 2026, después de una revisión en respuesta al rechazo a la propuesta original de terminarlo de manera anticipada.

Como lo anunció Delgado Carrillo, la intención de esta propuesta fue la de evitar una interferencia del ciclo escolar con la Copa Mundial de Fútbol 2026, así como proteger a los estudiantes de la ola del calor.

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Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

No obstante, la propuesta de la SEP se enfrentó a oposición por parte de maestros, padres de familia, gobernadores y órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante lo cual se anunciaron mesas de diálogo para revisar la propuesta y establecer un calendario que cumpliera todas las necesidades.

Entonces, después de esta revisión, ¿cómo quedó el calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025 - 2026? ¿Y cómo era antes? ¿Qué tanto cambió? Te contamos.

ANTES y DESPUÉS del calendario de la SEP tras revisión por fin anticipado

Calendario original de la SEP

Como es habitual, el calendario original de la SEP contemplaba seis semanas de vacaciones entre julio y agosto.

Calendario ORIGINAL de la SEP para el ciclo escolar 2025 - 2026. ı Foto: Captura de pantalla

Es decir, el calendario original de la SEP consideraba estas fechas clave:

Fin del ciclo escolar 2025 - 2026 : miércoles 15 de julio de 2026

Inicio del ciclo escolar 2026 - 2027: lunes 31 de agosto de 2026

Calendario ORIGINAL del ciclo escolar 2025 - 2026 contemplaba término de clases el miércoles 15 de julio; otros dos días de la semana eran para taller docente. ı Foto: Captura de pantalla

Lo anterior daba un espacio de seis semanas completas de vacaciones, sin considerar el jueves y viernes siguientes al cierre, que son de taller intensivo para personal docente.

Posteriormente, el titular de la SEP, Mario Delgado, propuso terminar el ciclo escolar 2025 - 2026 de manera anticipada, para que terminara el viernes 5 de junio y el siguiente ciclo iniciara, de igual forma, el lunes 31 de agosto de 2026.

Con la más reciente revisión, la SEP buscó establecer un calendario que cumpliera con las necesidades de maestros, padres de familia y otros actores involucrados. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la modificación inicial de la Secretaría era solo una propuesta y que aún debía ser sometida a revisión.

¿Cómo quedó el calendario escolar de la SEP?

Sin embargo, ahora, después de la revisión de la propuesta, las nuevas fechas clave del cierre del ciclo escolar y el inicio del siguiente son:

Fin del ciclo escolar 2025 - 2026 : 15 de julio de 2026

Inicio del ciclo escolar 2026 - 2027: 31 de agosto de 2026

De esta forma, el calendario escolar de la SEP quedó de la misma manera en la que estaba previsto, por lo que no se realizó ninguna modificación.

El calendario para el actual ciclo escolar queda de la siguiente manera:

Calendario escolar oficial : Vacaciones inician el lunes 15 de julio y las terminaba el domingo 30 de agosto, es decir, 42 días o seis semanas de vacaciones

Calendario escolar aprobado hoy: Vacaciones inician el mismo 15 de julio y las termina el 30 de agosto, es decir, 46 días o 6 semanas de vacaciones

El acuerdo anunciado este lunes 11 de mayo de 2026 se aprobó por unanimidad, después de una reunión y debate realizado por altos mandos de la Secretaría de Educación Pública.

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