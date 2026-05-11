Ministra Loretta Ortiz regresa a la SCJN tras licencia por motivos de salud

La ministra Loretta Ortiz Ahlf se reincorporó este lunes a las actividades del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de permanecer casi un mes fuera de las sesiones públicas por motivos de salud, ausencia que dejó en pausa diversos proyectos y resoluciones dentro del máximo tribunal.

La togada había solicitado licencia desde el pasado 15 de abril, periodo durante el cual quedaron pendientes varios asuntos bajo su ponencia, además de expedientes que no pudieron resolverse de manera definitiva debido a empates registrados en el Pleno.

“Con mucho entusiasmo, me reincorporo”

A través de la red social X, Ortiz Ahlf informó sobre su regreso y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante las últimas semanas.

“Con mucho entusiasmo y con el compromiso de siempre, me reincorporo a mis actividades en el Pleno de la SCJN”, escribió la ministra.

En el mismo mensaje, expresó su agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas durante su ausencia.

“Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días. ¡Seguimos trabajando por una justicia cercana, humana y al servicio de todas las personas! ”, publicó.

La reincorporación de la ministra Loretta Ortiz Ahlf permitirá reactivar la discusión y votación de asuntos que permanecían detenidos en espera de su participación.

Con mucho entusiasmo y con el compromiso de siempre, me reincorporo a mis actividades en el Pleno de la @SCJN.



Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días. ¡Seguimos trabajando por una justicia cercana, humana… pic.twitter.com/cDfU6heusB — Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) May 11, 2026

Licencia, por motivos de salud

El pasado 27 de abril, la Suprema Corte informó que la ministra Loretta Ortiz Ahlf obtuvo una licencia temporal por motivos de salud, por lo que no participaría en las sesiones del Pleno ni en sus funciones jurisdiccionales hasta el 10 de mayo.

La licencia para Loretta Ortiz fue concedida conforme al artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los artículos 17, fracción VIII, y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otras disposiciones aplicables.

La institución señaló que se prevé que la ministra “se reincorpore a sus funciones en la fecha señalada, reiterando su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia”.

La SCJN indicó que “cualquier actualización será comunicada oportunamente”.

Tarjeta Informativa | Informa #SCJN sobre licencia temporal de la ministra Loretta Ortiz Ahlf @lorettaortiza. pic.twitter.com/3guhnLjYRI — Suprema Corte (@SCJN) April 27, 2026

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cehr