Mario Delgado confirma que ciclo escolar 2025-2026 concluirá semanas antes de lo previsto

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró este viernes que se mantendrá el cierre anticipado del ciclo escolar y comentó que la modificación que se evalúa es respecto a la fecha en la que iniciarán las clases del siguiente periodo escolar.

Durante su asistencia a la clase masiva de matemáticas que se llevó a cabo este 8 de mayo, el funcionario federal afirmó que la salida de la escuela se mantiene para el 5 de junio por motivo de las altas temperaturas que se experimentan en diversas entidades federativas, además del mundial que iniciará ese mismo mes.

“Vamos a salir el cinco porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Entonces salimos el 5, los maestros salen el 12 por las labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso”, declaró.

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Consultado respecto a las inquietudes del impacto que esta decisión podría tener en el desarrollo educativo de los estudiantes, afirmó: “lo que no queremos es que haya afectación”,

Respecto al inicio del siguiente ciclo escolar, mencionó que la fecha estimada era para el 17 de agosto pero esto aún está bajo valoración.

Una vez hecho este anuncio durante la tarde del jueves, organizaciones civiles y políticos criticaron la decisión que se tomó junto a los secretarios de educación de las diversas entidades federativas.

Uno de los reclamos persistentes fue que no se consultó a las familias, debido a que serán éstas quienes deberán de responder y resolver sobre cómo atender a los niños ahora que estarán mayor tiempo en casa.

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FGR