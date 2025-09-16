Esto sabemos

¿Quién es el ex esposo de Vero Monti de Las Damitas Histeria?

Las Damitas Histeria
Las Damitas Histeria Foto: IG: @las_damitas_histeria
Mariana Garibay

Las Damitas Histeria son uno de los podcasts más exitosos de la actualidad, donde Vero Monti y Bárbara Malacara hablan de diversos temas, incluyendo experiencias personales como la antigua relación de Vero con su ex esposo, a quien ha señalado en el pasado como ‘la rata’.

¿Qué hizo el ex esposo de Vero de Las Damitas Histeria?

En un episodio reciente del programa Pinky Promise, Las Damitas Histeria hablaron de diferentes temas, incluyendo al ex esposo de Vero Monti, a quien han señalado en el pasado por haber estafado a todo su círculo de amigos.

El hombre conseguía a gente cercana que le daba dinero para invertir, pero después ya no les devolvía lo que debía. Esto ocurrió por mucho tiempo y a pesar de que ella le dio un ultimátum a su entonces pareja, él no dejó de estafar a las personas.

Fue hasta que se enteró que el hombre debía millones que ella terminó su relación con él, cuando se enteró de que él estaba metido en deudas con personas peligrosas. Después de ello, sufrió un episodio de violencia donde él abusó de ella, seguido de fuertes amenazas de muerte.

“Perdí dinero, amigos que creían que era mi culpa, lugares de trabajo, a mi marido. También estafó a mi familia”, contó, al revelar que él ni siquiera pagaba la renta que ella le daba para vivir juntos. En ese sentido, reveló que vivió una fuerte crisis económica por ese motivo.

¿Quién era el esposo de Vero Monti?

Si bien Vero no ha revelado detalles sobre su expareja en el pasado, en redes sociales se han dedicado a investigar lo que se sabe. En ese sentido, han identificado al esposo como Guerre Solis, quien no tiene cuentas públicas activas.

A pesar de ello, sí hay un par de videos en el que lo podemos ver, que no pertenecen a sus cuentas. En podcasts de comediantes donde han hablado de ello, mencionan que el sujeto se pintaba el cabello de rubio durante varias bromas en ‘Guácatelas’ y mencionan su nombre, confirmando su identidad.

Se sabe también que el sujeto tenía un podcast con Fredy El Regio que se llamaba La risa en las canciones. Se especula que el hombre habría estafado a alrededor de 30 comediantes.

A través del tiempo, han sido varias las personalidades que hablan sobre la estafa a comediantes destapada en el año 2023 que hizo el ex esposo de Las Damitas Histeria.

@berebueno

el nombre de la rata que no plancha es @Guerre Solis el.podcast donde le tiran a Vero como por una hora es el de ALV con Chaparro Sañazar y Lalo Villar El el episodio 39 de Isabel Fernández con sirenas de Barrio Feli explica q a ellos también los estafó el podcast de Guacatelas, da el norte del estafador, ahi dicen que estafó cerca de 20 millones de pesos. El episodio de la cotorrisa donde Mis Diamond da indirectas es el Anecdotario 254 minuto 52:30. existe otro podcast hablando del tema llamado La chismografia donde sale Vero hablando del tema. 30 comediantes confirmados. La rata tenía un podcast con Fredy el regio que se llamaba "la risa en las canciones". #damitas #estafa #guerresolis #pinkypromise #chismesito

♬ sonido original - Bere Bueno
