Video de Paola Belmonte con su entrenador que habría expuesto una infidelidad

El nombre de Paola Belmonte nuevamente es tendencia por el video filtrado de su supuesta infidelidad con su entrenador en el gimnasio, un gimnasio que ha marcado la imagen de la presentadora boliviana.

Si bien el caso de la infidelidad de Paola Belmonte con su instructor ocurrió en 2013, a la fecha el mismo sigue generando interés, a más de una década de haber ocurrido y de que se filtrara el video íntimo.

¿Qué pasó con Paola Belmonte y su entrenador?

Hace más de 10 años, comenzó a circular el video íntimo de la presentadora de noticias con un entrenador del gimnasio, lo que fue interpretado como una infidelidad a su esposo, Martín Sotomayor.

El material fue ampliamente difundido en redes sociales y páginas para adultos. Si bien al momento de la filtración, Belmonte y Sotomayor ya se encontraban separados y en proceso de divorcio, la filtración del video puso a la bolivariana en el centro de las críticas, tras exponerse una situación personal.

En 2014, Belmonte presentó una acción judicial para proteger su privacidad. El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz falló a su favor, ya que el video había sido publicado de manera ilegal y sin el consentimiento de ella.

El responsable de la grabación y difusión fue identificado como Oscar Medinacelli Rojas, quien incluso intentó extorsionarla con la suma de 20 mil dólares para no hacer público el material.

¿Quién es Paola Belmonte?

Paola Grisel Belmonte Gómez es una periodista y presentadora boliviana que cuenta con una trayectoria amplia en televisión, destacando gracias a su estilo fresco y cercano que le permitió consolidarse en programas de entretenimiento y noticias.

Nació el 11 de abril de 1976 en la ciudad de La Paz. Comenzó sus estudios escolares en 1982, saliendo bachiller el año 1993 del colegio Boliviano-Israelita de su ciudad.

Con 6 años de edad, Belmonte empezó sus estudios en teatro y danza clásica. Años después estudió comunicación en la Universidad Mayor de San Andrés. Posteriormente, realizó también estudios en marketing y publicidad.

A pesar de su éxito, su vida profesional se ha visto marcada por la polémica, ya que su nombre quedó relacionado con la filtración de su video íntimo, donde aparece su entrenador. Esto a la fecha causa revuelo y desata especulaciones y críticas contra la mujer que en ese entonces estaba casada.