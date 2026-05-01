¿Quién es Rodrigo Vázquez? El novio mexicano de Chingu Amiga y su futuro esposo

La noticia ha paralizado las redes sociales, Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, se casa. En una romántica y sorpresiva pedida de mano en Oaxaca, su novio Rodrigo Vázquez le entregó el anillo de compromiso.

“Pasó algo que jamás imaginé, mi Rodri me pidió matrimonio y todavía no puedo creerlo… de verdad, siento que estoy viviendo un sueño”, compartió la influencer en sus redes sociales tras quedar en completo shock por la propuesta.

¿Quién es Rodrigo Vázquez?

A diferencia de Chingu, Rodrigo ha mantenido un perfil más reservado, aunque es una figura constante en sus videos. Es originario de Oaxaca, tiene 35 años de edad y viajó de su estado natal a Monterrey para realizar sus estudios universitarios, ciudad donde se estableció para trabajar.

@chinguamiga POR FIN ME PiDIO MaNO!!!!!!😱😱😱😱😱 Abrí los ojos primera vez en mi vida !!!😂😂😂😂 ♬ sonido original - Chingu Amiga

Entre sus intereses destaca su pasión por los videojuegos, gusto que comparte en ocasiones con Sujin, y sobre su personalidad, la propia Chingu Amiga ha mencionado que lo que la enamoró de él fue su transparencia, sencillez y su constante deseo de ayudar a los demás.

Una historia de amor que nació en Tinder

La relación entre ambos comenzó de una manera muy moderna. Sujin reveló que conoció a Rodrigo a través de la aplicación Tinder por recomendación de una amiga, aunque el encuentro físico no ocurrió sino hasta la fiesta de cumpleaños de ella.

A pesar del amor, el camino no fue sencillo. Debido a que la familia de Sujin es muy conservadora, al principio tuvo que ocultar su relación, ya que para sus padres era difícil aceptar a un “extranjero”.

Sin embargo, hoy Rodrigo es una pieza fundamental en su vida y cuenta con el respaldo de sus seres queridos.

Así fue la propuesta

El compromiso ocurrió en Oaxaca, bajo el pretexto de que Chingu Amiga realizaría una entrevista con una wedding planner para aprender cómo se planean las bodas en México. Lo que ella no sospechaba es que la entrevista era solo una distracción.

Frente a familiares y amigos, un Rodrigo se hincó para hacer la pregunta clave: “¿Quieres ser mi pareja en la vida?”.

Entre lágrimas y aún procesando la sorpresa, Sujin dio el “sí”, sellando un compromiso que promete ser uno de los eventos más esperados por la comunidad digital en 2026.