La actriz colombiana Lina Tejeiro, de 34 años, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada. La noticia se dio a conocer el 30 de abril de 2026 mediante un video publicado en sus redes sociales en el que mostró su vientre y una ecografía.

La también empresaria acompañó el clip con un mensaje emotivo sobre esta nueva etapa de su vida: “No me quiero ir de este mundo sin vivir la posibilidad de sentir el poder de dar vida”. El anuncio generó millones de reacciones en redes sociales y entre celebridades de su país, por lo que se convirtió en uno de los temas más comentados del entretenimiento colombiano.

Tras esta confirmación, la pregunta que más se repite entre sus seguidores es quién es el padre del bebé, pues Lina Tejeiro ha mantenido su vida amorosa en privado durante los últimos años. En La Razón te contamos lo que se sabe.

Lina Tejeiro anuncia embarazo, ¿quién es el padre?

La colombiana Lina Tejeiro compartió con sus seguidores que será madre por primera vez. Pese a hacer público su embarazo, la actriz no ha dado detalles sobre su pareja actual, lo que ha alimentado especulaciones.

Algunos medios de entretenimiento de Colombia mencionan que el padre del bebé de la intérprete podría ser el empresario y mánager colombiano Daniel Gómez, aunque ella no lo ha confirmado.

Otros seguidores revivieron su mediática relación con el cantante Andy Rivera, pero la posibilidad de que él sea el progenitor es remota.

La incertidumbre sobre la identidad del padre ha mantenido el tema en tendencia, pero la actriz ha querido centrar la conversación en la experiencia de la maternidad y el apoyo de su familia. Además, aprovechó este momento para lanzar una campaña de su marca de maquillaje Coraje.

¿Quién es Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro nació el 8 de octubre de 1991 en Villavicencio, Meta, Colombia, por lo que actualmente tiene 34 años. Es una reconocida actriz de televisión y cine, famosa por su participación en producciones como Padres e hijos, La ley del corazón y Chichipatos.

Hace tiempo mantuvo una relación con el cantante Andy Rivera.

Cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram, por lo que es considerada es una de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento colombiano.