En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes que aseguraban que Seth Rogen, actor y comediante canadiense conocido por películas como Superbad, Pineapple Express y This Is the End, había muerto.

La noticia generó confusión y preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a compartir publicaciones sin verificar la información. Sin embargo, se trata de un rumor falso que rápidamente fue desmentido por fuentes oficiales y por la propia actividad del actor en sus cuentas de Instagram y X, antes Twitter.

¿Es cierto que murió Seth Rogen? Esta es la verdad

Recientemente se difundió que Seth Rogen, actor y comediante canadiense, supuestamente había muerto.

La confusión surgió a raíz de publicaciones virales en plataformas como X, antes Twitter, y Facebook, donde se difundieron mensajes asegurando que el histrión había fallecido. Algunos incluso compartieron supuestas notas de prensa que resultaron ser montajes hechos con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

La realidad es que Seth Rogen está vivo. No existe ningún comunicado oficial de su familia, representantes o medios confiables que confirme su muerte.

Además, el propio actor ha estado activo en redes sociales como Instagram, compartiendo contenido relacionado con sus proyectos más recientes como Invincible, lo que confirma que se encuentra en buen estado.

¿Quién es Seth Rogen?

Seth Rogen es un actor, guionista, productor y director canadiense que nació en Vancouver en 1982. Se dio a conocer en la serie Freaks and Geeks.

Ha trabajado junto a figuras como James Franco, Jonah Hill y Evan Goldberg, con quien ha coescrito varios de sus éxitos. Además de su faceta como actor, Rogen ha incursionado en la producción de series y películas.

También ha destacado como activista en temas de salud y derechos civiles.

Seth Rogen ha participado en películas como Superbad (2007), Pineapple Express (2008), Knocked Up (2007) (Ligeramente embarazada), The 40-Year-Old Virgin (2005) (Virgen a los 40), This Is the End (2013), Neighbors (2014) y Neighbors 2 (2016), The Interview (2014), Sausage Party (2016) (La fiesta de las salchichas), Steve Jobs (2015), The Disaster Artist (2017), Los Fabelman (2022).

En producciones animadas ha destacado en Kung Fu Panda (2008, 2011, 2016, 2024) y Super Mario Bros: La película (2023).