Catherine O’Hara recibe premio póstumo en los Actor Awards 2026 | VIDEO

Este domingo se llevaron a cabo los Actor Awards 2026, la ceremonia de premios celebrada por el sindicato americano de actores, el SAG-AFTRA. En uno de los momentos más emotivos de la velada, se le otorgó un premio póstumo a Catherine O’Hara.

Cabe recordar que fue el pasado viernes 30 de enero que se dio a conocer la muerte de Catherine O’Hara, legendaria actriz de la industria del entretenimiento que falleció a los 71 años de edad por un tromboembolismo pulmonar relacionado con complicaciones de cáncer colorrectal.

Catherine O'Hara en los Emmy ı Foto: AP

La actriz es ampliamente reconocida por su trayectoria en cine y televisión, destacando con papeles en cintas como Mi Pobre Angelito y Beetlejuice. Ahora, recibió un premio póstumo por su trabajo en la serie The Studio.

Catherine O’Hara recibe premio póstumo

Fue durante la ceremonia de los Actor Awards que llegó la categoría de Mejor Actriz en una serie de comedia. El premio lo obtuvo Catherine O’Hara por su trabajo en The Studio, la serie de Seth Rogen.

Fue el propio Seth quien subió al escenario para recibir el premio en su honor y dedicó unas emotivas palabras mientras que varias celebridades como Jenna Ortega rompían en llanto al recordar a la estrella.

Tras una lluvia de aplausos, el comediante recordó la dulzura y amabilidad de la mujer, quien a pesar de ello jamás desestimó su propio talento. “Todas las tardes antes de grabar nos enviaba un correo que decía más o menos ‘Hola, espero puedan considerar lo siguiente’ y después una versión completamente reescrita de al escena. Siempre hacía mejor a la escena y a su personaje”; dijo.

Seth Rogen gives a tribute to Catherine O'Hara after she wins The Actor Award for Best Actress in a Comedy Series:



"She knew she could destroy and she wanted to destroy every day on set." #ActorAwards pic.twitter.com/x1K95m2iuw — Netflix (@netflix) March 2, 2026

“Ella demostró que puedes ser un genio y ser amable”, aseguró Seth. “Si tienes personas en su vida que no saben sobre su trabajo, enséñales a O’Hara y diles mientras ríen que fuimos afortunados de vivir en un mundo donde generosamente compartió su talento con nosotros”, sentenció.

Cabe mencionar que la famosa también estuvo nominada al Globo de Oro por su papel en The Studio este año; sin embargo, no se quedó con la estatuilla en ese momento. A pesar de todo, las nominaciones muestran que era una personalidad vigente y activa en el mundo del entretenimiento.

En redes sociales, los usuarios celebraron el triunfo de Catherine O’Hara en los Actor Awards y comentaron la importancia que tuvo la celebridad como actriz a través de los años para dar forma a la comedia en Hollywood.