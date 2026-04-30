Hace unos días Christian Nodal se presentó en Feria Nacional de San Marcos 2026, en Aguascalientes, pero su esposa Ángela Aguilar no lo acompañó al show, como se ha hecho costumbre. La ausencia de la hija de Pepe Aguilar alimentó las especulaciones sobre que la pareja está pasando por una crisis matrimonial.

Sin embargo, la pareja arribó hace unas horas al Aeropuerto de Hermosillo, Sonora, pues el intérprete de “Adiós Amor” tiene una presentación programada en la ExpoGan Sonora 2026. Los artistas convivieron con algunas fans y gente de la prensa, por lo que los videos del momento se difundieron en Internet.

Pese a aparecer juntos, en redes sociales la gente asegura que los cantantes no lucen felices ni enamorados, como en otras ocasiones se les ha visto y les lanzaron críticas.

VIDEO de Nodal y Ángela Aguilar llegando a ExpoGan Sonora desata críticas: ‘Felices no se ven’

El cantante de Caborca Sonora Christian Nodal se presentó el 22 de abril en Feria Nacional de San Marcos 2026, en Aguascalientes, pero un aspecto que destacó no fue su talento, sino la ausencia de su esposa Ángela Aguilar en el show, como se ha hecho costumbre desde hace varios meses.

La inasistencia de la hija de Pepe Aguilar alimentó las especulaciones sobre que la pareja está pasando por una crisis matrimonial, en especial después de la polémica del videoclip “Un Vals”, donde la actriz protagonista es parecida a Cazzu, ex del cantante.

Sin embargo, la pareja arribó recientemente al Aeropuerto de Hermosillo, Sonora, donde el intérprete se presentará en la ExpoGan Sonora 2026, uno de los eventos más importantes de su estado natal. En un clip que circula en TikTok, se ve a Nodal ofreciéndole una mano a Ángela Aguilar para ayudarla mientras bajan del avión.

Al caminar hacia la camioneta que los dirigiría a su hotel, los artistas convivieron con algunas fans que aguardaban su llegada y con gente de la prensa, además de tomarse algunas fotografías. Los videos del momento se difundieron en redes sociales como TikTok e Instagram y los usuarios no tardaron en criticarlos debido a las caras serias que lucen.

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