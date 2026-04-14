Actriz del video de Nodal revela que Ángela Aguilar ‘está muy mal’ tras escándalo por su parecido con Cazzu | VIDEO

Actriz del video de Nodal revela que Ángela Aguilar ‘está muy mal’ tras escándalo por su parecido con Cazzu

La modelo mexicana Dagna Mata protagonizó el último videoclip de Christian Nodal y se hizo viral por su extraño parecido a Cazzu, la ex novia y mamá de la única hija del cantante de regional mexicano; ahora, ha dado algunos detalles de lo que hubo detrás de la polémica.

Fue hace unos días que se estrenó ‘Un Vals’, canción de Christian Nodal que incluyó un video en el que podemos ver a una pareja muy enamorada. Sin embargo, el público rápidamente mencionó que Dagna Mata, la protagonista del video, tiene un gran parecido con Cazzu.

NODAL SACO UN TEMA Y uso una actriz para que se parezca a Angela Aguilar y todos dicen que es CAZZU 😂 NI eso le sale bien JAJAJJAJAJAJAJA



LA CARA ES DE CAZZU Y EL CORTE DE ANGELA AGUILAR 😅 pic.twitter.com/yHMjHT21d7 — bad girl (@xcjlsj) April 11, 2026

Y es que cuando el cantante conoció a la argentina, ella llevaba el cabello corto. También destacaban los tatuajes en el cuello y su vestimenta, aunque otros argumentan que la joven también tendría un cierto parecido con Ángela Aguilar.

Dagna Mata habla de ‘Un Vals’

En una reciente entrevista para El Gordo y la Flaca, Dagna reveló varios detalles sobre el trabajo en el video y también comentó cómo reaccionó la esposa de Nodal a la polémica.

La influencer respondió: ​“Me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella está muy mal, me imagino que como todas las mujeres que hemos estado involucradas en esta situación”, comenzó.

En ese sentido, enfatizó los juicios que enfrentan las mujeres en su día a día. “Siempre se nos compara, el ser mujer y dedicarte a esta industria es muy fuerte. El foco siempre está en hacer comparaciones, en desacreditar el trabajo de una mujer, ser mujer en una industria así es complicado”, comentó.

En la misma entrevista, Dagna comentó que fue contratada como extra en el video y mencionó que no ha recibido el pago correspondiente a su trabajo, a 90 días del mismo.

“Me parece que no se me explicaron bien las cosas y no me gustaría que se tergiversen las cosas por una situación que yo no estaba informada. Yo tengo un contrato firmado por figuración, por ser un extra”, dijo.

También mencionó las consecuencias que todo el drama ha tenido en su trabajo y su relación laboral con el equipo de Nodal: “Me han pedido que firme un contrato porque no quieren que publique nada, que diga nada, pero al final esto ha tenido mucha repercusión en mi trabajo”.

“Están buscando que no diga nada, que no haga nada. Me parece muy fuerte porque desde un principio no se me explicaron bien las cosas y ahora que busco que se me remunere mi trabajo o expliquen por qué decidieron cambiar estas cosas... me parece que si alguien se quiere aprovechar de tu trabajo, ya no estamos como para quedarnos callados”, sentenció.