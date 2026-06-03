Yulay y Alexis Omman colaboran para ayudar a dos viejitos en Oaxaca | VIDEO

Los creadores de contenido Yulay y Alexis Omman fueron captados en las calles de Oaxaca juntos recientemente, donde habrían viajado con la intención de ayudar a una pareja de viejitos que se hicieron virales en redes sociales por una lamentable situación.

El video viral de los viejitos

A través de la plataforma de TikTok, se hizo viral un video en el que dos viejitos tenían problemas para moverse, pues ninguno de ellos tenía la capacidad para caminar.

La escena captaba como el hombre que no tenía una pierna, empujaba a su compañera mientras que él debía arrastrar un banco para lograr mantenerse a la altura suficiente para seguir avanzando,

Se trata de un clip que conmovió a la comunidad en redes sociales y generó que varias personas hablaran sobre cómo brindarles apoyo. Aunque se pensaba que eran pareja, algunos Internautas aseguran que en realidad son madre e hijo.

Alex Omman y Yulay viajan a Oaxaca para ayudar a dos viejitos

En redes sociales, no tardó en hacerse viral la noticia de que Yulay y Alexis Omman viajaron a Oaxaca para ayudar a las personas de la tercera edad que se volvieron virales, un momento que sorprendió al público.

Y es que a pesar de que el contenido de ambos es similar, pues dan regalos con los que buscan cambiar la vida de personas en condiciones menos afortunadas, nadie imaginaba que había llegado el momento de la reunión.

Sin embargo, en los videos podemos ver a los famosos recorrer las calles en búsqueda de los viejitos y posteriormente, se revela que sí los encontraron y tuvieron oportunidad de hablar con ellos.

Se espera que en el video que publiquen sobre la situación, se logre comprender un poco más de la historia de las personas y que los creadores de contenido logren brindarles una ayuda que en verdad sea un factor que cambie su día a día.

Algunas de las reacciones por la unión de Alexis Omman y Yulay por ayudar a los viejitos en Oaxaca fueron:

"Claro que van a grabar para seguir generando y así seguir ayudando“.

“¿Era necesario grabar?"

“Me siento egoísta al decir que tengo problemas cuando son nada comparados con el mundo“.

“Los verdaderos súper héroes”.

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