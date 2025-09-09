Yulay reaparece con bastón tras ser hospitalizado y explica qué le pasó | VIDEO

Hace un par de días, el influencer Yulay fue hospitalizado. A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido publicó una foto que provocó que sus millones de seguidores se preocuparan por su estado de salud.

Yulay compartió una serie de fotos donde se encontraba en cama. A pesar de estar hospitalizado y tener un semblante de cansancio, el joven aparecía con una sonrisa y levantando un pulgar. “Flaquitos, manden sus buenas vibras“, escribió en otra historia.

Yulay ı Foto: IG: @yosoyyulay

Yulay reaparece con bastón

En los últimos días, el famoso ha documentado su recuperación a través de varias historias de través de la plataforma de Instagram, en donde explica los diferentes cuidados y la evolución de su tratamiento.

Y es que él tuvo una lesión en la ingle, lo que lo llevó al hospital y mostró que por ello, tiene tres agujeros en su abdomen: “Día número 3 de recuperación. Quiero mostrarles cómo nos estamos curando. Nos metimos gel congelado. Aquí están nuestros tres agujeros. Uno de cada lado y uno en el ombligo. La lesión es en la ingle”, contó.

“Este es el ritmo que llevamos. Poco a poquito. Pasito a pasito, chingá”, dijo en otro video donde lo podemos ver sostenerse con ayuda de un bastón. De este modo, el famoso mantiene a sus seguidores actualizados sobre cómo ha ido avanzando de manera lenta pero constante a su recuperación total, a solo unos días de su hospitalización.

El nombre real de Yulay es Julio César Fuentes Cruz. El influencer mexicano es oriundo de Tenancingo, Estado de México, conocido por crear contenido viral sobre exploraciones de lugares vulnerables, entrevistas y vlogs sobre la riqueza natural, cultural y gastronómica de México.

En su contenido también busca mostrar la realidad social en el país para generar conciencia. Inició su carrera impulsado por la necesidad económica familiar y la influencia de otros creadores, y se ha convertido en una figura importante en redes sociales, alcanzando millones de suscriptores en redes sociales.