¿Qué le pasó a Yulay? Youtuber es hospitalizado de emergencia

Yulay fue hospitalizado. El influencer mexicano alertó a su audiencia en una reciente publicación sobre su estado de salud, por lo que muchos comenzaron a preguntarse sobre qué le pasó.

Fue a través de sus historias de Instagram que Yulay compartió una serie de fotos donde se encontraba en cama. A pesar de estar hospitalizado y tener un semblante de cansancio, aparece con una sonrisa y levantando un pulgar.

¡El famoso YouTuber #Yulay compartió con sus millones de seguidores que fue hospitalizado! 😱🚨🏥☀️📺 #SaleElSol pic.twitter.com/alKrpdQy4R — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 6, 2025

De este modo, el creador de contenido muestra una actitud positiva a pesar de su estado de salud, que sería delicado al grado de tener que estar internado dentro de un nosocomio.

"Flaquitos, manden sus buenas vibras“, escribió en otra historia que despertó la curiosidad del público sobre el motivo por el que tiene que estar en el hospital y si se trata de algo grave.

Hasta ahora, se desconoce qué le pasó al famoso y si se trata de algo grave o por el contrario, podría recuperarse rápidamente. En la foto, lo vemos con una bata de hospital e intervenido por intravenosa, a través del que estaría recibiendo algo a su torrente sanguíneo.

El público en redes sociales deseó una pronta recuperación para el creador de contenido, quien hasta ahora no ha compartido mayor detalle sobre la situación.

¿Quién es Yulay?

El nombre real de Yulay es Julio César Fuentes Cruz. El influencer mexicano es oriundo de Tenancingo, Estado de México, conocido por crear contenido viral sobre exploraciones de lugares vulnerables, entrevistas y vlogs sobre la riqueza natural, cultural y gastronómica de México.

En su contenido también busca mostrar la realidad social en el país para generar conciencia. Inició su carrera impulsado por la necesidad económica familiar y la influencia de otros creadores, y se ha convertido en una figura importante en redes sociales, alcanzando millones de suscriptores en redes sociales.