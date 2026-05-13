Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy en 13 de mayo 2026?

Los atletas de Exatlón México se juegan su última oportunidad para entrar a la gran final del programa este 15 de mayo. Hoy se define quiénes son los dos finalistas masculinos de la temporada.

Ya solo quedan unos cuantos días para la final, en la que dos hombres y dos mujeres se disputan el gran premio millonario y también el título del mejor atleta de la temporada.

¿Quién sale eliminado hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México es Adrián Leo, quien lo logró superar la batalla en los Play Off y terminó abandonando la competencia.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado de esta noche, con esto se completa el cuadro de los dos finalistas hombres de la temporada.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México están dando su máximo esfuerzo, quieren entregar todo para poder estar en la final del programa. Esta noche se lleva a cabo el play off de los hombres, es decir, los tres deportistas que quedan Mono Osuna, Alexis Vargas y Adrián Leo van a competir por su lugar en la gran final, pero solo dos de ellos pasarán a la última etapa el viernes.

La competencia de las mujeres se prevé que sea el jueves, entre Mati Álvarez, Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro, entre ellas tres están las finalistas.

La competencia que todos quieren ver es entre Mati y Evelyn, ya que ellas fueron pareja, pero cuando entraron a la temporada actual se separaron. Por otra parte, Paulette es una gran deportista que en la temporada anterior estuvo a punto de llgar a la final en una buena posición, podría haber sido la campeona, pero se lesionó la nariz y tuvo que ser sometida a cirugía de emergencia.