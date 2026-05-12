Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 12 de mayo 2026?

Los atletas de Exatlón México viven los últimos días de la competencia y hoy dos de ellos serán eliminados del programa y ya no avanzarán a la gran final.

Dos mujeres y dos hombres se disputan su permanencia en el programa que podrán competir por su pase a la gran final del día viernes 15 de marzo.

¿Quiénes son los eliminados de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, los eliminados de hoy de Exatlón México serían Katia Gallegos y Humberto Noriega, ellos tendrán que abandonar la competencia este martes.

Cabe recordar que esta temporada los spoilers han sido muy inciertos, por lo que los fans del programa tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a los verdaderos eliminados de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas saben que esta es su última oportunidad para avanzar hacia la gran final del reality show deportivo más importante de México.

Katia Gallegos se enfrenta contra Paulette, leyenda del equipo rojo, por lo que estaba muy difícil que le ganara, sin embargo, para ser ella una novata, fue una de las atletas destacadas de la temporada, incluso Paulette Gallardo reconoce que Katia se ha aferrado lo más que puede a no irse del programa y le aplaude.

Por otra parte, el enfrentamiento entre hombres será cardiaco, pues serán dos hombres rojos, del mismo equipo, peleando por su permanencia: Humberto se enfrenta a Mono Osuna, éste último es uno de los más destacados, campeón ya de la temporada anterior, aunque Humberto es un deportista destacado, el nivel de Mono Osuna es superior en las competencias y así lo ha demostrado.

La competencia de hoy será una de las más esperadas por los fans. Hasta el momento, con esta información los semifinalistas de Exatlón son: Evelyn Guijarro, Paulette Gallardo y Mati Álvartez, así como Mono Osuna, Axel Vargas y Adrián Leo.