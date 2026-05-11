Exatlón México: ¿Quién gana el pase a la final o Blindaje hoy 11 de mayo 2026?

Los atletas de Exatlón México se disputan su pase a la final del programa, la cual se vivirá el miércoles y se definirán a los 4 deportistas que se enfrentarán por el premio y por el título.

Esta nota la competencia se dividirá en dos: primero será el juego varonil y posteriormente será el juego femenil, las personas que pierdas buscarán una última oportunidad de avanzar a la final el martes 12 de mayo.

¿Quiénes pasan a la final hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, del lado de los hombres los que pasan a la final de Exatlón México serían El Mono Osuna y Alexis Vargas; mientras que del lado de las mujeres las que pasan a la final del programa serían: Mati Álvarez y Evelyn Guijarro.

De estas últimas no hay gran sorpresa, ellas han sido las mejores de sus equipos en la temporada, son consideradas leyendas del programa, así que era de esperarse que ellas fueran las primeras en asegurar su lugar.

Del lado de los hombres, Mono Osuna no es sorpresa, porque ha sido de los deportistas destacados, la que sí es una revelación es Alexis, ya que él es nuevo en el programa y ha demostrado sus habilidades en el reality.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos y los azules ahora convivirán en la misma Villa 360, ahora todos estarán juntos para descansar en el mismo lugar y acentuar amistades o rivalidades.

Hoy se espera que se lleve a cabo el blindaje varonil, es decir, los hombres competirán por su pase a la gran final del reality show. Todos quieren estar ahí, pero solos tres lograrán el pase.

Los rojos no querían perder a una integrante a tan solo unos días de la gran final, pero lamentablemente tuvieron que despedirse de Jazmín Hernández.

¿Cuándo es la final de Exatlón México?

La final del programa será el viernes 15 de mayo a las 8.30 pm, ese día se conocerá a los ganadores del reality show deportivo, que se consolidarán como leyendas del juego.

El programa se podrá ver en el canal de Azteca Uno o por la página de Internet de TV Azteca, de manera gratuita.