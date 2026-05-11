¿Ludwika Paleta hace brujería? Reacciona a señalamientos en podcast de Saskia Niño de Rivera

Ludwika Paleta reaccionó a la polémica que surgió por el podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera. Fue en un episodio hace meses que un interno identificado como Beto acusó a Carmen Salinas y otras actrices de satanismo.

“La Carmelita Salinas decía que era católica ¿no? Y te compraba a los niños y se iba a hacer sus sacrificios”, dijo el presidiario en el podcast que generó gran controversia por la familia de la actriz que buscó defender el legado e imagen de la famosa fallecida en 2021.

😳¿Carmelita Salinas comía bebés?



Durante el podcast “Penitencia”, de Saskia Niño de Rivera, un reo identificado como “El Beto”, asegura que durante mucho tiempo se dedicó a entregar bebés para sacrificios a varios personajes de la vida pública de México, entre ellos, Doña… pic.twitter.com/Br0Qdtd4DC — Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 26, 2026

Sin embargo, ya estaba abierta la conversación sobre la realización de rituales satánicos y otras prácticas de brujería en la industria del entretenimiento, lo que salpicó a varias personalidades de la farándula.

Ludwika Paleta reacciona a señalamientos de brujería

A varios meses de la polémica que surgió por las declaraciones en el espacio de Saskia Niño de Rivera, la actriz de ‘Deseo’ fue cuestionada sobre las declaraciones realizada por Beto y ella se mostró visiblemente confundida, pues asegura que no está al tanto de lo dicho.

“Yo no conozco a esta persona, no sé qué se dijo en ese podcast”, expresó y agregó que está acostumbrada a convertirse en el centro de especulaciones, por lo que no le interesa responder cada señalamiento sin sustento.

“Uno tiene que decidir a quién le cree [...] Yo sé quién soy y no tengo que estarle dando explicaciones a nadie más que a mis hijos”, sentenció, sin ahondar más en el tema ni interesarse en ese momento sobre qué es exactamente lo que se dice sobre ella.

Y es que el nombre de Carmen Salinas no fue el único que recibió señalamientos, pues el público comenzó a relacionar a otras personalidades con el tema, incluyendo a Ludwika Paleta, lo que derivó en señalamientos y mensajes ofensivos contra la actriz. Esto a pesar de que no se mencionaba su nombre de manera directa.

Frente al acoso, la actriz reaccionó al compartir algunos de los mensajes hostiles que había recibido. “Sé el cambio que quieres ver en el mundo. No a la violencia digital”, dijo antes de limitar los comentarios para frenar la agresión.

De este modo, Ludwika Paleta dejó ver una postura tranquila frente a las acusaciones que recibe en redes sociales, pese a la gravedad de las mismas, ya que las mismas no cuentan con ningún tipo de evidencia sólida que las sostenga, siendo poco más que rumores.