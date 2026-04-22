Ludwika paleta: El erotismo femenino no caduca

Ludwika Paleta decidió romper moldes. La actriz encabeza Deseo, un thriller erótico que se atreve a mirar una zona poco explorada en el cine nacional: la intimidad, la pasión y el despertar emocional de una mujer madura. La estrella, quien se hizo presente en la premier mundial del filme, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, aseguró que aceptó el proyecto porque buscaba una historia distinta, provocadora y honesta. “Tenía muchas ganas de mostrar la sexualidad de una mujer de sus 40”, lanzó con firmeza.

La cinta sigue a Lucero, una profesionista exitosa que aparentemente lo tiene todo: una carrera sólida como abogada, dos hijos adolescentes, 20 años de matrimonio y una vida acomodada. Pero detrás de esa imagen perfecta existe una grieta silenciosa: el deseo se apagó y la necesidad de sentirse viva reclama un espacio.

Para la estrella, era necesario llevarlo a pantalla. “No necesitas ser joven, verte de cierta manera o tener ciertas características para tener un deseo genuino”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Cine Celebran 25 años de Donnie Darko

La actriz confesó que el origen de este proyecto fue casi una coincidencia. “Cuando salí de ver Babygirl en el cine, pensé: Quiero hacer una película así”. Explicó que desde hace tiempo admira la valentía artística de Nicole Kidman y su capacidad para asumir personajes complejos. “Me parece una mujer que se arriesga mucho, hace personajes con temas fuertes y no le da miedo desnudarse en todos los sentidos”, expresó.

Esa inquietud la llevó a cuestionarse por qué en México pocas producciones abordan el erotismo con naturalidad. “Estos temas nos dan un poco de miedo. Las escenas de sexo con la sábana hasta el pecho, haciendo como que, lejos de gustarme, me dan decepción”, resaltó.

Poco tiempo después recibió la llamada que cambiaría el rumbo. “Pablo Cruz me dijo: ‘Tengo este guion, es un thriller erótico, ¿te interesa?’. Y fue un sí me interesa. Tampoco iba a hacer cualquier cosa, pero cuando me hablaron de la directora y del proyecto, me encantó la idea”, contó.

Lejos de apostar por lo vulgar, Deseo busca la tensión emocional y la sensualidad contenida. “Sí, es un poco explícita, pero es muy erótica y sensual. Sugiere muchas cosas”, explicó Ludwika Paleta. Consideró que ahí radica la fuerza de la película: provocar desde lo emocional y no sólo desde lo visual.

Sobre las escenas íntimas, reconoció que siempre representan un reto. “Hacer escenas sexuales siempre es complicado, hay nerviosismo, cierta preocupación porque el compañero se vaya a sentir incómodo”, comentó.

Sin embargo, dejó claro que todo se realiza con protocolos estrictos y absoluto respeto. “Todo está muy consensuado, está por escrito. Está medido, coreografiado y consensuado”, detalló.

Para Ludwika Paleta, el cine también atraviesa un momento de transformación. “Creo que hay una prepandemia y una pospandemia. Las cosas cambiaron muchísimo”, dijo. Señaló que hoy el consumo veloz de contenido afecta la manera en que se observan las historias. “Nos detenemos menos a ver las cosas. Siento que acabamos teniendo menos capacidad de atención”, dijo.

Lamentó que la prisa digital influya incluso en la construcción de películas. “Uno intenta contar ciertas historias de una manera y al final el público pide ciertas cosas”, señaló.

Confió en que todavía existe espacio para propuestas distintas como Deseo: “Nos tenemos que detener a pensar qué queremos ver”.