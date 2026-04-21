¿Quién es Valentina Velasco, la exnovia a la que Emilio Antún le fue infiel?

Un perfil más allá de su relación con el influencer

En los últimos días, el nombre de Valentina Velasco ha inundado las redes sociales. Tras la confesión viral de su ahora exnovio, el influencer Emilio Antún, quien admitió haberle sido infiel calificando el acto como un “error”, el público ha centrado su atención hacia la joven regiomontana.

Sin embargo, para el mundo del deporte y las comunidades fitness, Valentina es una figura consolidada cuya relevancia va mucho más allá de una polémica sentimental.

Una carrera de alto rendimiento

Originaria de Monterrey, Valentina ha forjado una trayectoria destacada en el ciclismo y el atletismo, disciplinas que le han permitido representar a México en escenarios internacionales.

Destacada por su linaje y habilidad deportiva ı Foto: Redes sociales

Ha reafirmado su estatus como deportista de élite tras su exitosa participación en los Juegos Panamericanos de 2025.

Además de destacar en el ciclismo, su disciplina en las carreras de larga distancia la ha convertido en una de las figuras más respetadas del running nacional.

Este talento deportivo es parte de su linaje familiar, ya que es hermana de Victoria Velasco, la reconocida ciclista de pista que representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En sus redes su contenido no se limita a la moda deportiva, sino que funciona como una guía de entrenamiento y bienestar para miles de jóvenes.

Este alcance le ha valido ser embajadora oficial de la prestigiosa marca deportiva Lululemon México, posicionándose como un ícono de la estética activewear (ropa deportiva técnica) y el alto rendimiento.

La ruptura: Silencio y elegancia

La relación entre Valentina y Emilio Antún se hizo pública en septiembre de 2025. Durante meses, la pareja compartió viajes, metas deportivas y citas románticas que parecían ejemplificar las “relaciones sanas” que el influencer suele promover en su contenido.

Sin embargo, tras la confesión de infidelidad por parte de Antún, la relación llegó a su fin de manera abrupta. Mientras el creador de contenido enfrenta una crítica masiva, Valentina ha optado por un camino distinto.

A pesar de la situación, Valentina ha mantenido un perfil sólido y una postura de total discreción, evitando emitir declaraciones directas sobre la infidelidad de su expareja.

Su enfoque permanece totalmente profesional, ya que sus redes sociales siguen centradas en sus entrenamientos y compromisos comerciales.

Pese al escándalo de Emilio Antún, Velasco reafirma su identidad a través de su exitosa carrera deportiva, demostrando que su valor profesional brilla con luz propia más allá de una traición viral.