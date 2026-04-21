¿Harry Styles se va a casar? Zoë Kravitz luce enorme anillo y enciende rumores de compromiso

En las últimas horas, Harry Styles y Zoë Kravitz encendieron los rumores de una boda en puerta, después de que vieran a la famosa con un enorme “anillo de compromiso”, a pesar de que los artistas no han hecho comentarios al respecto.

Fue el 27 de agosto del 2025 que comenzaron las especulaciones sobre un romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz y ahora, se dice que la pareja va tan en serio en su relación que ya comienzan a sonar campanas de boda. Te contamos todo lo que se sabe de los rumores.

Harry Styles y Zoë Kravitz ı Foto: IG: @zoeisabellakravitz y @harrystyles

¿Harry Styles y Zoë Kravitz se van a casar?

El rumor de una boda entre el ex integrante de One Direction y la actriz comenzó después de que los captaron juntos en la calle y ella llevaba un anillo con una enorme piedra, el cual lucía en el dedo anular.

Aunque las imágenes no son demasiado claras por haber sido tomadas por un paparezzi, la teoría más fuerte es que se trataría de una joya de compromiso, por la forma que tiene al contar con una piedra en el centro.

“Harry y Zoë se ven tan enamorados y ella lleva un diamante enorme en el dedo anular. Él es todo un caballero y la acompañó hasta un coche que la esperaba antes de inclinarse y darle un beso”, dijo un testigo.

Harry Styles and Zoë Kravitz have sparked engagement rumors after almost one year of dating, as the 'Big Little Lies' actress showed off her sizable diamond ring during a recent coffee date in London. https://t.co/0zUJCsEbjv pic.twitter.com/JH9G3N2p8f — E! News (@enews) April 21, 2026

Styles visitó a la estadounidense de 37 años en su hotel en Londres y fueron captados dándose besos que dejaron ver el cariño que hay entre ambos, lo que aumentó la especulación de que la pareja podría llegar al altar, al estar muy enamorados.

“Cuando se fue, Harry la saludó con la mano, Zoë tenía una enorme sonrisa en la cara. Era imposible no ver el anillo en su dedo, es enorme”, agregó el testigo. Cabe mencionar que la joven lleva el mismo anillo desde el pasado domingo, por lo que no es la primera vez que la captan con la joya.

Hasta el momento, medios como People han tratado de conseguir declaraciones de los representantes de las celebridades, pero no hay una postura que confirme o descarte el compromiso.

Se los vio a Harry Styles y a Zoë Kravitz juntos londres a los besos y A ELLA CON UN ANILLO DE DIAMANTES ENORME, SE CASA HARRY?🙏🏻 pic.twitter.com/GapL20uZQ6 — nom0leste (@nom0leste) April 21, 2026

De acuerdo con el DailyMail, el mánager del cantante británico se negó a hacer comentarios, aunque los fans de Harry Styles señalan que el artista ya ha comenzado a hablar de manera pública sobre su deseo de formar una familia.

“Quiero sentirme realizado y quiero tener excelentes relaciones con los demás. Quiero tener grandes amistades. Quiero una familia. Deseo estas cosas. Simplemente me permitió decir: ‘Vale, ¿Qué tengo que hacer para crear el espacio que permita que estas cosas sucedan?’. No puedo simplemente esperar a que me pasen por arte de magia”, dijo en una entrevista para The Zane Lowe Show en Apple Music.