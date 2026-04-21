¿Qué le pasó a El Borrego Nava? Sufre parálisis facial tras ser hospitalizado

El comediante Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava enfrenta un momento complicado de salud, pues ahora reveló al programa Hoy que padece de parálisis facial y recientemente habría sido hospitalizado por complicaciones renales.

Ambos episodios ocurrieron en un periodo cercano de tiempo, por lo que la agenda de El Borrego Nava tuvo que ser modificada para priorizar su recuperación. Según el conductor, los síntomas aparecieron de manera repentina, lo que generó preocupación inmediata y atención médica.

El Borrego Nava confiesa que era policía "con pistola" antes de ser comediante ı Foto: larazondemexico

¿Qué le pasó a El Borrego Nava?

Según explicó el también actor, la parálisis facial ocurrió como consecuencia de altos niveles de estrés; el mismo debilitó sus sistema inmunológico, por lo que facilitó la activación de un virus de tipo herpes, de acuerdo con el diagnóstico médico que recibió.

El conductor relató que el problema lo detectó después de despertar de una siesta y un día antes de una presentación programada. Sin embargo, se enfrentó con que un lado de su cara permanecía inmóvil.

“Primero tuve una parálisis facial por estrés… El día anterior a un show estaba en la habitación, eché una siesta y al despertar ya estaba así”, explicó brevemente.

Pero eso no fue todo, ya que de manera paralela, el panelista enfrentó otra complicación de salud tras ser hospitalizado de emergencia por un dolor intenso derivado de cálculos renales. “Salí corriendo al hospital. Unas piedras en el riñón, es un dolor tremendo”, describió sobre lo que lo llevó a buscar ayuda profesional de manera inmediata.

Por lo ocurrido, Nava tuvo que cancelar funciones de su espectáculo Celebrando 40 años, programadas en Tlalnepantla y Ecatepec. A través de redes sociales, informó al público sobre la cancelación de esos y algunos otros compromisos laborales.

La rehabilitación del famoso puede extenderse varias semanas, dependiendo de la respuesta del organismo, aunque El Borrego señaló que confía en que tendrá una recuperación médica adecuada, siempre que se mantenga constante.

El Borrego Nava no ha dejado su carrera de lado a pesar de las complicaciones de salud. Ahora, se encuentra enfocado en la dirección de escena de una nueva serie titulada Abelito de la guarda. El proyecto forma parte de sus planes a corto plazo.