Una reflexión sobre vivir el presente, La ladrona del tiempo

Para quienes buscan una propuesta distinta entre los estrenos recientes en la cartelera, ha llegado a los cines de México la producción animada La ladrona del tiempo, inspirada en el Shanghái de principios del siglo XX, combinando estéticas tradicionales chinas y occidentales con una reflexión sobre el amor como un ente efímero y el duelo.

En esta cinta, lo que comienza como una carrera por obtener un misterioso dispositivo que otorga a quien lo tenga la capacidad de controlar el tiempo, se convierte en una aventura fantástica a través del amor improbable que surge entre una chica de un humilde pueblo pesquero, llamada Qian Xiao, y Diecisiete, miembro de una organización criminal.

La voz en el doblaje en español de este último personaje está a cargo de Emilio Treviño, quien platicó con La Razón sobre su personaje y compartió su emoción por ser parte de un proyecto tan original.

El actor está convencido de que “las historias que consumimos ayudan a expandir nuestra conciencia, nuestro entorno y nuestros cuestionamientos sobre la vida”, por lo que es importante no ver siempre el mismo tipo de películas, ya que al ver otro tipo de cine “es posible descubrir o redescubrir el mundo de formas muy diferentes”.

Treviño resaltó que, al ser una producción china, la película permite asomarse a las historias que se cuentan desde el otro lado del mundo y conocer sus cuestionamientos y perspectivas. Para el histrión, este tipo de proyectos aportan nuevas miradas al cine, ya que, aunque las grandes producciones suelen ser atractivas, muchas veces siguen una fórmula establecida; en cambio, sostuvo, esta cinta se atreve a expresar con mayor autenticidad.

Para Emilio, La ladrona del tiempo conmueve por abordar un tema vigente, en un mundo donde se exige ir a toda prisa. “Me movió muchísimo la forma en la que esta película habla sobre cómo aprender a gobernar el tiempo, que se nos va de las manos tan rápido, y a liderarlo a través de estar lo suficientemente presentes en cada momento”, expresó.

Contando con una amplia experiencia en doblaje, Treviño logró conectar con su personaje, en esta ocasión desde el hecho de que Diecisiete es muy diferente a él. “Se trata de alguien frío, pero con un interior bello y a pesar de que obviamente fue entrenado para seguir órdenes y no expresar nada quiere sentir que pertenece a algún lugar, que a final de cuentas es el deseo interno de todos los seres humanos, fue muy bello abordar este personaje en una historia así”, señaló.

Ya que la animación permite crear y contar historias que de otro modo tal vez nunca se podrían contar en el cine live action, interpretar a un personaje en este formato requiere una preparación específica. Para La ladrona del tiempo, el actor que da voz a Diecisiete, se permitió sumergirse en el origen de este joven para comprenderlo y empatizar con él.

“Quise entender lo más que pudiera la historia y el contexto de dónde viene él, pues nadie nace siendo frío y rígido. La expresión es algo natural del ser humano, y creo que entendiendo eso mi voz tenía que ser consecuencia de esa historia. Nuestra voz es la consecuencia o el reflejo de nuestra historia”, destacó.

La ladrona del tiempo es una experiencia cinematográfica enriquecedora y, en la opinión de Emilio Treviño, “películas como ésta regularmente sientan las bases para las nuevas historias que se van a estar contando en los siguientes meses en el cine”, así que vale la pena darle una oportunidad y verla en pantalla grande.