¿Quién es Fernanfloo? Edad, pareja, peso, estatura y qué hace actualmente

Fernanfloo es un famoso youtuber que nuevamente se pone en medio de las tendencias por su participación en La Velada del Año 6, evento de boxeo al que regresa para refrendar su título como campeón.

El creador de contenido se alejó por mucho tiempo de las redes sociales y actualmente vive una vida familiar, junto a su esposa e hijo.

¿Cuál es el nombre real de Fernanfloo?

El nombre real de Fernanfloo es Luis Fernando Flores Alvarado y su sobrenombre lo hizo porque es una mezcla entre su segundo nombre y su primer apellido Fernando Flores.

¿Qué edad tienen Fernanfloo?

Fernanfloo nació el 7 de julio de 1993, por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

Peso y estatura de Fernanfloo

El youtuber pesa 74.3 kilos y mide 1.86 metros, según la información.

¿Cuál es la etnia de Fernanfloo?

Fernanfloo es salvadoreño. En cuanto a etnia, como la gran mayoría de la población salvadoreña, es mestizo.

¿Qué hace actualmente Fernanfloo?

Fernanfloo sigue siendo youtuber y se dedica a crear contenido para su canal de YouTube y sus plataformas, pero ya no lo hace tan seguido, sino que ahora tiene un ritmo más lento pues se dedica más a su familia.

Además, se dice que el creador de contenido tiene otras fuentes de dinero como varios negocios.

Sin embargo, él tuvo una época dorada de 2011 a 2017 en la que subía videos de videojuegos.

Fernanfloo centró su contenido en gameplays humorísticos de juegos como Call of Duty, God of War, Mortal Kombat, GTA V y Fortnite, caracterizados por su estilo energético, reacciones exageradas y comedia espontánea.

Actualmente ha diversificado su contenido con vlogs, sketches y animaciones. En 2015-2016 lanzó su propio juego móvil llamado Fernanfloo Game, que logró más de 2 millones de descargas en la primera semana.

¿Quién es la esposa de Fernanfloo?

Fernanfloo se comprometió en agosto de 2024 y casó en mayo de 2025 con Sofia Escobar de Flores, una joven alejada del mundo de las redes sociales, pero que Fernanfloo presume en sus redes sociales. Tuvieron un hijo llamado Leo.

Sofía Escobar de Flores, esposa de Fernanfloo ı Foto: IG @fernanfloo

Te puede interesar