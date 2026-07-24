La Velada del año 6: ¿A qué hora pelean ByViruzz vs Gero Arias?

El quinto combate en La Velada del Año 2026 es en el que se enfrentarán ByViruzz contra Gero Arias. Ambos han compartido a través de redes sociales parte de sus procesos en el proyecto.

Cabe mencionar que ambos personajes ya tienen experiencia en el box, pues por un lado, Gero ya ha ganado en otro torneo de box de entretenimiento, mientras que Viruzz buscaría su cuarta victoria en este tipo de proyectos.

Esta pelea ha dado mucho de qué hablar por las altas expectativas, ya que ambos presumen un buen físico y condición, así como una disciplina destacada que los hará dar un combate parejo y llamativo en La Velada del Año 2026.

¿A qué hora pelean ByViruzz vs Gero Arias?

La Velada del Año 2026 se llevará a cabo el sábado 25 de julio. Aunque Ibai Llanos no apuntó los tiempos exactos de cada combate, sabemos que el quinto combate será en el que veremos enfrentados a ByViruzz contra Gero Arias y que las peleas arrancan a las 11:45 hora México.

Hay que tener en cuenta también que en medio de las peleas se podrían llevar a cabo alguna de las presentaciones musicales, lo que podría extender el tiempo en las peleas de las estrellas del Internet.

La revancha entre España y Argentina. Gero Arias busca desbancar al más veterano de La Velada Del Año.



🇪🇸 Viruzz: 76,9 kg

🇦🇷 Gero Arias: 77,3 kg



Peso pactado: 78 kg#ElPesaje #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/AL6KgOmZuk — Info Velada (@veladaviral) July 24, 2026

Viruzz ha expresado que no piensa en dejar de boxear en este tipo de competencias y aseguró que tiene sus rituales para ganar, incluyendo no tener relaciones con su pareja por más de un mes con su pareja.

Por otro lado, Gero se ha dedicado a hacer videos en los que pelea en favelas brasileñas, prisiones y pueblos con gran altura, lo que deja ver su interés por probar diferentes condiciones y tipos de pelea.

Las encuestas de la transmisión en vivo señalaban al argentino como el favorito por pocos puntos contra el español, algo común en las peleas del último mencionado. Gero Arias pesó 76.9 kilos, mientras que Viruzz llegó a los 77.3 kilos, por lo que apenas hay 400 gramos de diferencia, lo que deja ver la disciplina de ambos.

¿Quieres saber más?

La Velada del año 6: ¿A qué hora pelean Lit Killah vs Kidd Keo?

La Velada del año 6: ¿A qué hora pelean Clersss vs Natalia Mx?

Chris Brown se declara culpable de atacar con una botella a un productor en Londres

Conor McGregor sufre aparatosa lesión y pierde ante Max Holloway en UFC 329; resumen de la pelea (VIDEO)