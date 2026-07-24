La Velada del año 6: ¿A qué hora pelean Lit Killah vs Kidd Keo?

El séptimo combate de La Velada del Año 2026 es el que veremos entre Kidd Keo y Lit Killah, dos exitosos músicos que se enfrentan por primera vez en el ring. Ambos han señalado que están seguros de su trabajo en el boxeo.

Antes del enfrentamiento, el público señalaba a Mauro Román Monzón, nombre real del argentino, como el posible ganador, ya que en los videos de hace un par de meses ya domina un buen nivel en la disciplina.

Sin embargo, Pádua Keoma Salas Sánchez (el nombre del español) se mostró despreocupado por lo que se dice de la habilidad de su rival, pues señala que incluso, se siente menos presionado por no ser el favorito, algo a lo que asegura ya estar acostumbrado.

Y es que el español ha preferido no publicar nada sobre su proceso en el boxeo, pues señaló que en La Velada del Año 2026 la gente “hace un 20 y dice un 80″, mientras que a él le gusta estar presente y no le interesa publicar.

¿A qué hora pelean Lit Killah vs Kidd Keo?

La Velada del Año 2026 se llevará a cabo el sábado 25 de julio. Aunque Ibai Llanos no apuntó los tiempos exactos de cada combate, sabemos que el séptimo combate será en el que veremos enfrentados a Lit Killah contra Kid Keo y que las peleas arrancan a las 11:45 hora México.

Hay que tener en cuenta también que en medio de las peleas se podrían llevar a cabo alguna de las presentaciones musicales, lo que podría extender el tiempo en las peleas de las estrellas. Se trata de una de las últimas peleas del torneo de creadores de contenido.

Algo llamativo del enfrentamiento es que este se trata del primer duelo entre dos artistas, ya que antes solo habían sido entre creadores de contenido. Kidd Keo marcó un peso de 65.7 kilos, mientras que Lit Killah llegó a los 71.4 kilos, por lo que hay una diferencia considerable de peso.

Hace dos años acompañaban a otros al ring. Hoy el combate es suyo. Primer duelo de artistas.



🇪🇸 Kidd Keo: 65,7 kg

🇦🇷 Lit Killah: 71,4 kg



Peso acordado: 67 kg y 72 kg#ElPesaje #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/vyGA8YLy5L — Info Velada (@veladaviral) July 24, 2026

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