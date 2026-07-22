¿Cuándo y a qué hora es La Velada del Año 2026?

La Velada del Año 2026 es uno de los eventos que mezclan el deporte y el entretenimiento, que además es uno de los más esperados del año a nivel internacional, siendo el show que comenzó con la tendencia de subir a estrellas de la televisión y las redes sociales a un ring para verlos boxear.

Además de los 10 combates que fueron confirmados, se reveló a cinco artistas que amenizarán el tiempo entre combates. Ellos son Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal.

Asimismo, podremos ver enfrentamientos entre personalidades que en años pasados han dado de qué hablar por su nivel de disciplina y sus resultados físicos y en la competencia. Uno de los combates más esperados es el de Rivers contra Roro.

Los 10 combates confirmados de La Velada del Año 6 son las siguientes:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce (Valeria)

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. ByViruzz (Viruzz)

Rivers (Samy Rivers) vs. Roro

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

YoSoyPlex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

¿Cuándo y a qué hora es La Velada del Año 2026?

La Velada del Año 6 se llevará a cabo este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, motivo por el que hay que estar atento a los horarios para no perderte ninguna de las peleas del magno evento.

El evento iniciará oficialmente a las 19:00 horas (CEST) en España, que equivale a las 11:00 horas del centro de México. Podrás seguir el evento completo en directo de forma gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch o su canal en Ibai Llanos en YouTube.

Cabe mencionar que la edición anterior estableció un nuevo récord mundial de audiencia en Twitch al registrar un pico de 9.33 millones de espectadores simultáneos y alcanzar hasta 10.8 millones de dispositivos conectados a lo largo de toda la transmisión.

Esto deja ver el gran alcance de Ibai Llanos como creador de contenido, así como lo relevante que sigue siendo el show español para este tipo de contenido, que últimamente ha sido replicado por otras organizaciones como Supernova y Ring Royale, por mencionar algunos.

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