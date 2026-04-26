¡IMÁGENES SENSIBLES! Pelea de box en Turquía termina en tragedia y con una batalla campal arriba del ring (VIDEO)

Momentos de tensión se vivieron en una pelea de box que se llevó a cabo en Turquía, pues al finalizar el tercer round del enfrentamiento entre el turco Emirhan Kalkan y el ruso Sergei Gorokhov, los ánimos se calentaron entre los equipos de ambos boxeadores y se armó una batalla campal arriba del ring.

Todo estalló cuando el pugilista ruso se acercó a la esquina del boxeador turco y el entrenador de Emirhan Kalkan empujó a Sergei Gorokhov, comenzando una pelea entre los dos equipos y varias personas ingresaron al ring, dejando una imagen que le está dando la vuelta al mundo.

En el video se puede ver que una persona que es parte del staff de alguno de los dos equipos está tirada en la lona y comienza a sangrar después de ser terriblemente golpeada por un hombre.

🥊⚠️ | #DEPORTES • Aficionados turcos agreden a boxeador ruso tras vencer a rival local



Un boxeador ruso fue atacado por aficionados turcos después de derrotar a su oponente local, lo que obligó a los oficiales a anular el combate.



El incidente ocurrió al finalizar la pelea,… pic.twitter.com/SQg6L43vdD — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) April 26, 2026

La pelea entre los equipos de los boxeadores se trasladó fuera del ring

A pesar de que al sonido local pidió a los aficionados que se mantuvieran en sus lugares cuando inició la batalla campal, la tensión era tanta que la violencia se trasladó a las primeras filas del recinto.

No pasó ni un minuto para que varios fanáticos comenzaran a invadir el ring, aumentando la violencia, lanzando sillas de plástico y golpeando a la persona que tenían enfrente, mientras que otros más intentaban detener todo el altercado, aunque fue una misión sin éxito.

Las imágenes también mostraron la falta de seguridad en el recinto, ya que la violencia escaló rápidamente de los boxeadores a los aficionados sin poder detenerlos rápidamente, dejando evidenciar la falta de ética en el deporte por parte de los equipos de estos pugilistas.

A pesar de la victoria, la pelea fue suspendida

La gente de seguridad del recinto intentó detener la trifulca arriba del ring, pero el número de personas que estaban involucradas en la pelea era tal que no pudieron detener la violencia.

Por lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender el combate, dejando en el aire el resultado de la pelea por el título del Universal Boxing Organization World Light Heavy, el cual sigue vacante.

Las autoridades locales dieron a conocer que ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades y aclarar todo lo ocurrido; de momento no se ha informado nada oficialmente sobre personas detenidas o lesionadas.

DCO