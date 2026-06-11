¿Quién es Ana Gabriela Quiñones Amato, la esposa de Julián Quiñones? FOTOS

Ella es la esposa de Julián Quiñones

Julián Quiñones es la estrella de la Selección Mexicana en este Mundial 2026, luego de que anotó el primer gol en el partido inaugural entre México vs Sudáfrica.

El futbolista naturalizado mexicano hizo vibrar al país con el primer gol que anotó, todos los aficionados comenzaron a buscar más información sobre la vida personal del jugador.

Entre lo que causa curiosidad a los fans es saber quién es la esposa de Julián Quiñones, a quién él presume constantemente en sus redes sociales junto a su bella hija.

¿Quién es la esposa de Julián Quiñones?

La esposa de Julián Quiñones se llama Ana Gabriela Quiñones Amato, una conocida influencer que en sus redes sociales se describe como amante del fitness y también de la fotografía.

Tiene más de 195 mil seguidores en Instagram, aunque su cuenta es privada causa impacto con sus más de 265 publicaciones en esta red social.

Julián Quiñones con su esposa Ana Gabriela ı Foto: IG Julián Quiñones

El jugador compartió en redes sociales una emotiva foto de su boda con su esposa Ana Gabriela en el año 2023. En la imagen ella luce un elegante vestido de manga larga con pedrería preciosa. Ella llevaba la cabellera larga y rubia en un peinado suelto y usó un enorme ramo de flores. Mientras que Julián Quiñones lució un smoking blanco con negro.

La pareja tiene una pequeña hija a quien el jugador también presume en sus redes sociales y muestra que se siente orgulloso de la niña.

Julián Quiñones y su esposa Ana Gabriela con su hija ı Foto: IG Julián Quiñones

En las imágenes que comparte junto a su familia se le puede ver al futbolista muy feliz en viajes alrededor del mundo con su esposa e hija. Tienen fotos en Japón, Las Vegas, París, en la playa y más.

Asimismo, su esposa siempre lo acompaña en los partidos, pues aparece en con él en imágenes en el campo de juego pues juntos celebran las victorias del futbolista.

Te puede interesar: