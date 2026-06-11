Así fue el primer gol del Mundial 2026, de Julián Quiñones, en el México vs Sudáfrica (VIDEO)

Julián Quiñones fue el futbolista encargado de marcar el primer gol en el Mundial 2026, durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Lo hizo al minuto 9, al aprovechar un balón recuperado por Erik Lira, para poner en ventaja al conjunto Tricolor.

México recibe por tercera vez una Copa del Mundo de la FIFA, después de las que acogió en 1970 y 1986. La Selección Mexicana se encuentra en el Grupo A, en el que también se ubican las selecciones de Corea del Sur y República Checa, que se ubican esta noche en Guadalajara.

¡¡Goooool de México!!



Gran recuperación de Erik Lira y mejor definición de Julián Quiñones para abrir el marcador. pic.twitter.com/K6Pz3ki8LN — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026

Tras la recuperación de Erik Lira, el balón le quedó a merced a Julián Quiñones, quien sacó un potente disparo de derecha para dejar sin oportunidad al guardameta Ronwen Williams, a quien la esférica le pasó entre las piernas.

Julián Quiñones, primer mexicano con gol en una inauguración en el Azteca

Con su tempranera anotación, Julián Quiñones se convirtió en el primer futbolista mexicano en la historia en marcar en una inauguración de Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

Ningún seleccionado nacional anotó contra la Unión Soviética en la apertura de México 1970, pues aquel encuentro culminó igualado 0-0.

En México 1986, el Tricolor no jugó el duelo inaugural, pues en aquel momento abría el vigente monarca del orbe, Italia en esa ocasión, que empató 1-1 contra Bulgaria.

EVG