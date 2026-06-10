Precios del Mundial 2026: esto cuesta comer y beber en el Estadio Ciudad de México

Los precios de alimentos y bebidas en el Estadio Ciudad de México incrementaron considerablemente.

Asistir a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México es una cita histórica para los amantes del futbol. Sin embargo, la emoción de apoyar a la Selección Mexicana en su debut frente a Sudáfrica viene acompañada de un duro golpe al bolsillo.

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Los Bafana Bafana ya reconocen la cancha del Estadio Azteca un día previo a la inauguración del Mundial 2026.



📹: @Diegocod23, @AyalarAlejandro pic.twitter.com/ZgKmMPcQ9p — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 10, 2026

De acuerdo con una imagen obtenida por La Razón de México y de otras publicadas por varios aficionados en sus redes sociales, los precios de los alimentos y bebidas dentro del recinto se elevarán casi al doble de lo que cuesta normalmente en un partido de la Liga MX o del Tricolor fuera del certamen mundialista.

En el Coloso de Santa Úrsula en un partido de Selección Mexicana o de cualquier juego de liga, ajeno al Mundial 2026, el vaso de cerveza tiene un costo promedio de 180 pesos. Es decir, el valor casi se duplicará durante el certamen, en el que México debutará ante los Bafana Bafana este jueves.

Para quienes tengan la fortuna de estar en las tribunas de la capital mexicana, el consumo básico requerirá una planeación financiera estricta. Debido a que sólo se permitirá la venta de productos de los socios comerciales oficiales de la FIFA, una cerveza de 710 mililitros costará entre 290 y 310 pesos (aproximadamente 16 o 17 dólares), dependiendo de la marca.

Los precios de la cerveza en el Mundial 2026 están por las nubes. ı Foto: Alejandro Ayala

Las botanas no se quedan atrás en esta escalada de precios. Una bolsa grande de papas fritas se venderá en 200 pesos, mientras que los refrescos en presentación de vaso o lata de 355 ml alcanzarán los 150 pesos. Si prefieres agua mineral, el precio también será de 200 pesos.

La polémica restricción del agua para México

El descontento de la afición se ha intensificado debido a una política de hidratación diferenciada dispuesta por el organismo internacional. La FIFA aclaró que los asistentes en las sedes de Estados Unidos y Canadá podrán ingresar con una botella de agua plástica y sellada de hasta 590 ml para mitigar las altas temperaturas. Sin embargo, esta medida de alivio no aplicará para México.

En territorio mexicano, los fanáticos locales tendrán estrictamente prohibido el acceso con líquidos y se verán obligados a pagar 80 pesos por cada botella de agua de 600 ml dentro del estadio. Disfrutar de la fiesta mundialista en la CDMX exigirá una cartera bien preparada para sobrevivir a los 90 minutos.

Los precios en Monterrey también generan polémica

La filtración de los presuntos precios de bebidas y alimentos para el Mundial 2026 en Monterrey también encendió el debate entre los aficionados, quienes consideraron elevados los costos en comparación con los que habitualmente pagan durante los partidos de Rayados.

Estos serían los precios de las bebidas 🍻 para los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey…



No le pierden ni tantito. pic.twitter.com/Ml7Gh2mQIk — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) June 8, 2026

En redes sociales, usuarios señalaron que las cervezas prácticamente duplicarían su precio habitual dentro del estadio; es decir, ahora costarán en promedio 300 pesos.

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