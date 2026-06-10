¿Por qué a Sudáfrica le dicen Bafana Bafana? La historia detrás del primer rival de México en el Mundial 2026

Detrás de la Selección de Sudáfrica, existe una historia de identidad, resistencia y orgullo nacional.

México y Sudáfrica vuelven a encontrarse en un Mundial. Luego de 16 años de inaugurar la edición del 2010 en Johannesburgo, el Tricolor tendrá nuevamente enfrente a los Bafana Bafana, una selección cuyo apodo esconde una de las historias más interesantes del futbol internacional.

Lo que para millones de aficionados mexicanos es el recuerdo del partido en el Soccer City, para Sudáfrica representa mucho más: un símbolo de identidad nacional surgido tras el fin del apartheid y el regreso del país a la escena deportiva mundial.

Detrás de esas dos palabras existe una historia que trasciende los estadios. Bafana Bafana no solo significa “los muchachos, los muchachos”; también refleja el sentido de pertenencia de una nación que encontró en su selección una razón para volver a sentirse unida.

¿Qué significa Bafana Bafana?

La expresión ”Bafana Bafana” proviene de las lenguas zulú y xhosa, dos de los idiomas más hablados en Sudáfrica. Su traducción más conocida es “los muchachos”, aunque para muchos sudafricanos su significado va más allá y puede interpretarse como “nuestros muchachos”.

A diferencia de otros sobrenombres creados por campañas publicitarias o decisiones institucionales, este nació de manera espontánea en las tribunas. Fueron los propios aficionados quienes comenzaron a utilizarlo para alentar a la selección nacional hasta convertirlo en una de las identidades más reconocibles del futbol africano.

Con el paso de los años, el mote trascendió las gradas y fue adoptado oficialmente por la federación, los medios de comunicación y organismos internacionales.

El símbolo de una nueva Sudáfrica

La historia de los Bafana Bafana está íntimamente ligada a uno de los momentos más trascendentales del país.

Durante décadas, Sudáfrica permaneció aislada de gran parte del deporte internacional debido al régimen del apartheid. Tras el fin de ese sistema y el inicio de una nueva etapa democrática en la década de los noventa, la selección nacional se convirtió en un emblema de unidad para millones de personas.

La consolidación del apodo llegó en 1996, cuando Sudáfrica conquistó la Copa Africana de Naciones como anfitrión. Aquel título no solo representó el mayor éxito futbolístico del país hasta ese momento, sino que fortaleció el vínculo emocional entre la afición y un equipo que simbolizaba el renacimiento de toda una nación.

El recuerdo imborrable de Sudáfrica 2010

Para la Selección Mexicana de futbol, el nombre Bafana Bafana tiene un significado especial.

El 11 de junio de 2010, en el Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica y México protagonizaron el partido inaugural del primer Mundial celebrado en territorio africano. Aquella tarde quedó marcada por el espectacular gol de Siphiwe Tshabalala y la respuesta de Rafael Márquez para sellar el empate 1-1.

Las vuvuzelas, la fiesta en las tribunas y el ambiente que envolvió aquella inauguración quedaron grabados en la memoria de una generación de aficionados.

Ahora, en el Mundial 2026, los caminos de ambas selecciones volverán a cruzarse en el primer juego a disputarse en el Estadio Ciudad de México. El escenario será diferente y los protagonistas también, pero el simbolismo permanece intacto.

Porque cada vez que el Tricolor tenga enfrente a Sudáfrica, será imposible no recordar a los Bafana Bafana, el equipo cuyo nombre terminó convirtiéndose en mucho más que un apodo: una historia de identidad, orgullo nacional y futbol.

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