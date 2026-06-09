Filtran VIDEO del Estadio Azteca inundado dos días antes de la inauguración del Mundial 2026

Las fuertes lluvias causaron estragos al interior del Estadio Azteca en la víspera del inicio del Mundial 2026.

En redes sociales circula un video en el que uno de los túneles del Estadio Azteca está inundado a solamente dos días de la inauguración del Mundial 2026, el cual dará inicio con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Las fuertes lluvias que han ocurrido en los últimos días en la capital del país ya han hecho estragos en el llamado Estadio Ciudad de México durante la celebración del magno torneo de la FIFA. En el clip se ve a personal del inmueble supervisando el lugar, al tiempo que se observa a un vehículo afectado por la acumulación de agua.

Tristemente no es inteligencia Artificial.

El estadio Banorte sí está inundado. pic.twitter.com/jKCn9A1zqV — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 9, 2026

Aficionados manifiestan preocupación por inundaciones en el Azteca

El hecho no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, debido a que ya falta muy poco para que se realice el primero de cinco juegos que el renovado Estadio Azteca recibirá durante la celebración del Mundial 2026.

Algunos aficionados en redes sociales manifestaron que este tipo de situaciones pueden generar complicaciones en los accesos al recinto y en la movilidad interna los días que haya partido.

En los últimos días se han presentado fuertes lluvias en la CDMX, lo que genera preocupación entre las personas que viven en los alrededores del Estadio Azteca y entre las que vayan a acudir a alguno de los juegos del Mundial 2026.

¿Cuándo habrá juegos en el Azteca durante el Mundial 2026?

El primero de cinco partidos en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026 es el 11 de junio, con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

El segundo encuentro en el Coloso de Santa Úrsula está programado para el 17 de junio, con el Uzbekistán vs Colombia, mientras que el tercero será el Chequia vs México el día 24 del mismo mes.

El cuarto juego del Mundial 2026 será uno correspondiente a dieciseisavos de final el 30 de junio. El quinto y último choque será uno de octavos de final, programado para el 5 de julio. Se espera que en estos dos últimos juegue la Selección Mexicana.

EVG