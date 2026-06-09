Conoce a Javier Aguirre: Carrera, títulos y su historia con la Selección Mexicana

Javier Aguirre dirigirá a la Selección Mexicana por tercera vez en un Mundial

Por tercera vez en la historia la Selección Mexicana afronta una Copa del Mundo con Javier Aguirre como entrenador. El Vasco llegó de nuevo al proceso antes del torneo de la FIFA como ‘bombero’ y buscará una actuación histórica en casa.

Aguirre ha tomado las riendas de México tres veces y en todas heredó a un equipo descompuesto. En esta etapa, que parece la última, llegó para sustituir a Jaime Lozano, quien fue sacado del Tricolor luego de una desastrosa Copa América 2024 en donde no se pasó de fase de grupos.

Javier Aguirre en un partido de México antes de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Mexsport

La historia de Javier Aguirre en la Selección Mexicana en Mundiales

La primera vez que Javier Aguirre tomó el control de la Selección Mexicana fue sustituyendo a Enrique Meza en 2001, después de una derrota ante Honduras que puso en peligro la clasificación al Mundial de Corea-Japón.

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Ya en el certamen de 2002, el Vasco y México firmaron la eliminación más dolorosa en la historia del país en una certamen de la FIFA, pues cayeron 2-0 en octavos de final ante Estados Unidos, que avanzó al famoso quinto partido que el Tricolor nunca alcanzó.

Para el proceso de la Copa del Mundo 2010 el entrenador volvió a llegar como apaga fuegos. Javier Aguirre reemplazo a Sven-Goran Eriksson en la Eliminatoria en 2009. Calificó al equipo al certamen, pero las crítica no faltaron.

Javier Aguirre en conferencia de prensa. ı Foto: Mexsport

Aguirre fue muy señalado por poner a Óscar Pérez como el portero titular sobre Guillermo Ochoa, además de las convocatorias de Adolfo Bautista y Cuauhtémoc Blanco. México alcanzó de nuevo octavos de final, en donde perdió ante Argentina.

Para el Mundial 2026 la Selección Mexicana no disputó la Eliminatoria al ser uno de los países anfitriones y con el cambio de formato a 48 equipos se espera que el Tricolor supere la fase de grupos y los 16vos de final, para jugarse su suerte en los octavos de final.

Títulos y carrera de Javier Aguirre en general

Javier Aguirre fue profesional, con paso por México, Estados Unidos y España. Formó parte del América (donde debutó), Los Angeles Aztecas, Atlante, Osasuna y se retiró en las Chivas en el 93. Como jugador fue campeón del futbol mexicano con las Águilas en la 1983-84.

La carrera de técnico de Aguirre empezó en 1996 y se extiende hasta la actualidad. Su primer equipo como timonel fue el Atlante, después pasó al Pachuca y fue campeón de liga en 1999.

Javier Aguirre da su lista para el partido ante Islandia. ı Foto: Mexsport

El Vasco ha dirigido en 5 países contando clubes y selecciones. Su experiencia incluye, además de Potros y Tuzos, al Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Al-Wahda, Leganés, Monterrey, Mallorca, a nivel de equipos. En selecciones dirigió a México, Japón y Egipto.

A nivel nacional el Vasco ganó un título del futbol mexicano con Pachuca, que se suma a una Copa de Liga y Copa Presidente con el Al-Wahda en Emiratos Árabes Unidos.

En cuanto a copas internacionales Aguirre presume una Liga de Campeones de la Concacaf con Rayados del Monterrey, así como dos Copa Oro y una Liga de Naciones con la Selección Mexicana.

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